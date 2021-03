Nata da poco più di un mese, l’energy company Global Power Plus ha già iniziato ad attivare sinergie sul territorio nazionale per rendere tangibile il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale. La prima di queste azioni è la partnership siglata con Arbolia, che promuove e realizza azioni di imboschimento e rimboschimento in tutto il Paese e con cui la NewCo, costituita e controllata da Global Power SpA, ha appena stretto un accordo triennale di collaborazione. La forestazione urbana rappresenta un importante obiettivo ambientale ed è sempre più determinante nella lotta ai cambiamenti climatici e allo smog per l’assorbimento della CO2, oltre a creare luoghi più salubri e generare, com’è risaputo, notevoli effetti benefici sulle persone.

L’intesa prevede la piantumazione, l’imboschimento e la manutenzione per i successivi due anni, di aree verdi su territori di proprietà di enti locali e territoriali del Veneto, dove la società di vendita di energia elettrica e gas naturale 100% green rivolta al mercato retail sta iniziando a consolidare la sua azione. E sono tre i progetti che vedranno agire congiuntamente le due realtà, programmati nel triennio 2021-2022-2023 per un totale stimato di 2000 nuove piante interrate. Il primo, già avviato, parte dal Comune di Rovigo.

“Chi vende energia oggi ha il dovere di farsi carico della tutela del Pianeta, e di conseguenza deve essere consapevole della qualità del prodotto che fornisce ai propri clienti. – dichiara Luca De Rosa, amministratore unico dell’energy company, nonché amministratore delegato di Global Power SpA, marchio di riferimento della PA italiana, di reseller e grandi aziende, presente nel settore energetico da circa venti anni – “Con questa partnership vogliamo dimostrare che le nostre non sono solo parole ma atti concreti per essere parte attiva del cambiamento e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e a un suo effettivo miglioramento”.

“La collaborazione tra pubblico e privato può essere una leva importante per favorire la creazione di aree verdi nelle nostre città, proprio come stiamo facendo a Rovigo anche grazie a questa partnership. Arbolia, con il supporto di aziende e pubbliche amministrazioni, si propone di realizzare nuovi boschi urbani a beneficio delle comunità e dei territori italiani, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta al cambiamento climatico”, ha commentato Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia.

Global Power Plus si distingue per l’approccio green dei prodotti e dei servizi, ed è in grado di proporre offerte 100% green, certificando le forniture di energia elettrica tramite GDO (Garanzie d’Origine) e le forniture di gas tramite acquisti di crediti CO2 collegati a progetti specifici di carattere internazionale. Il brand ha realizzato anche uno speciale Kit dedicato ai propri Clienti che testimonia l’impegno a combattere le emissioni di CO2.

Potrebbero interessarti “Entro il 2100 il mare sommergerà parte delle coste della Sicilia sud-orientale” Sorpresa: sulla raccolta differenziata l'Italia è sopra la media europea Snam e Mubadala: accordo sullo sviluppo dell’idrogeno negli Emirati Arabi Uniti