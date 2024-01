Il fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi: “Mi lavo meno possibile”

“L’acqua è tremendamente preziosa”: lo afferma Fulco Pratesi, fondatore nel 1966 del WWF Italia e ora suo presidente onorario, il quale spiega come fare a risparmiare una risorsa fondamentale come l’acqua.

Intervistato dal Corriere della Sera, che non è nuovo a consigli simili, Pratesi rivela: “Mi lavo meno possibile. Con una spugnetta bagnata d’acqua fredda e appena una goccia di sapone. Faccia, ascelle, parti basse”.

“L’acqua è tremendamente preziosa, in Italia ognuno ne spreca 400 litri al giorno” aggiunge Pratesi, che poi torna a parlare della doccia: “Mai fatta, da quando giocavo a rugby, tutta quest’acqua che cade in testa mi dà fastidio e secondo me fa perdere i capelli, infatti io li ho ancora belli folti”.

Non solo. Il fondatore del WWF Italia rivela di tirare lo sciacquone del water una volta ogni tre pipì. E ancora, shampo ogni 10 giorni e barba una volta al mese.

“I gorilla non si lavano mai – spiega Pratesi – l’uomo non è che una scimmia nuda. Un animale sano non puzza. Il mio barboncino Robin fa il bagno ogni tre mesi, per bellezza. Nessuno mi ha mai dato dello zozzone. L’afrore umano non respinge, basta evitare aglio e cipolla. In più non fumo e non bevo”.