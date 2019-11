Friday for Future boicotta il Black Friday: “Abbiamo veramente bisogno di tutti quegli oggetti scontati?”

Friday for Future boicotta il Black Friday

Il prossimo sciopero globale per il clima di venerdì 29 novembre coincide con il Black Friday. E il movimento Friday for future Milano, nato sulla scia delle mobilitazioni del venerdì di Greta Thunberg, lancia una provocazione: “È un giorno importante per riflettere su come i nostri consumi influenzino il nostro ambiente e le altre persone del pianeta. Abbiamo veramente così bisogno di oggetti scontati quel giorno?”, si chiedono in un post su Instagram.

“Lo scopo del porsi la domanda non è per colpevolizzare i singoli individui, ma piuttosto puntare il dito verso le corporazioni che sfruttano le persone e la natura per prezzi sempre più bassi. Boicotta il Black Friday boicottando il loro tentativo di indurci a comprare cose di cui non abbiamo bisogno!”, dicono gli organizzatori del movimento contro i cambiamenti climatici, invitando a scendere in piazza venerdì 29 novembre.

Qui il post:

