Pioggia di carote dagli elicotteri per aiutare i canguri intrappolati negli incendi in Australia

Carote lanciate da elicotteri in Australia: l’operazione per salvare i canguri dagli incendi

Per portare in salvo gli animali colpiti dagli incendi in Australia, il governo federale del New South Wales ha messo in funzione le eliche degli elicotteri e ha iniziato a calare carote e patate dal cielo. Canguri, wallaby delle rocce, koala, e alcune delle specie animali che si trovano tra i roghi sono infatti in via di estinzione e i vigili del fuoco stanno tentando di tutto per assicurare la loro sopravvivenza.

Il lancio di carote e patate dagli elicotteri è parte dell’operazione “Operation Rock Wallaby“ che ha come obiettivo quello di salvare proprio la popolazione marsupiale dello Stato dell’Australia sud orientale.

Secondo il comunicato dei media governativi, quintali di patate dolci e carote sono stati lasciati cadere in 11 diverse colonie di wallaby dalla coda a spazzola.

Nell’ultima settimana 1000 chilogrammi di patate dolci e carote sono state lanciate dagli elicotteri in 6 diverse colonie nelle valli Capertee e Wolgan; 1000 chilogrammi in 5 siti del Parco Nazionale Yengo; quasi 100 chilogrammi di cibo e acqua nella valle del canguro, con “piogge” simili anche nei parchi nazionali di Jenolan, Oxley Wild Rivers e Curracubundi.

“In questa fase, prevediamo di continuare a fornire cibo supplementare alle popolazioni di wallaby di roccia fino a quando non saranno nuovamente disponibili sufficienti risorse alimentari naturali e acqua nel paesaggio, durante il recupero post-incendio”, dichiara il Ministro dell’Ambiente del Nuovo Galles, Matt Kean.

