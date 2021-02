In una piccola frazione del Monferrato, a pochi chilometri da Alessandria, in Piemonte, è in corso una lotta per il futuro dell’ambiente. L’oggetto del contendere è l’impianto a biometano. Impianto che l’azienda con sede legale a Genova Rgp Biometano srl vuole costruire, mentre i cittadini rifiutano a gran voce. Il motivo? I rischi per la salute e per il territorio sono altissimi. E’ per questo che oggi, su TPI.it, pubblichiamo la lettera aperta del Comitato “No-Biogas Valmadonna” al Sindaco di Alessandria.

“Siamo una comunità che si è mobilitata e raccolta in Comitato dopo aver saputo, per caso, di un progetto per la realizzazione di un poderoso impianto di produzione di Biogas a Valmadonna, il cui iter autorizzativo è già in fase avanzata. Alla nostra iniziativa hanno aderito in massa cittadini e villeggianti, anche di altre regioni.

L’impianto, per le sue caratteristiche, per la localizzazione e per i conseguenti interventi di modifica della viabilità, dell’assetto urbanistico e ambientale, è incompatibile con il nostro territorio e la sua vocazione agricola e residenziale.

Avrebbe infatti conseguenze pesanti e irrimediabili in termini di salubrità dell’aria, paesaggio, attività economiche, valore degli immobili, in una delle più apprezzate aree della collina alessandrina, incidendo pesantemente sulla salute nostra e dei nostri figli, senza portare alcun beneficio alla collettività.

Ecco perché La invitiamo a valutare, con senso di responsabilità e lungimiranza, le conseguenze di un’eventuale autorizzazione ad un impianto osteggiato dalla popolazione e destinato a impoverire un territorio già gravemente compromesso dal punto di vista ambientale.

Riteniamo che far sentire la propria voce per le decisioni che li riguardano sia una legittima aspirazione dei cittadini: si chiama democrazia.

Le ragioni del nostro NO: