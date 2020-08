È crollata e sparita nelle acque dell’Oceano Artico l’ultima piattaforma di ghiaccio intatta canadese, Milne, ai margini dell’isola di Ellesmere. A causare il collasso, i cambiamenti climatici e gli effetti di un’estate molto calda, hanno spiegato gli scienziati. Risalente a più di 4mila anni fa, la Milne Ice Shelf, è stata l’ultima piattaforma di ghiaccio intatta del Paese fino alla fine di luglio, quando uno studioso dei ghiacci Artici ha notato dalle foto satellitari che aveva perso circa il 43% del suo ghiaccio. L’area della piattaforma si è ridotta di circa 80 kmq: per avere un’idea della grandezza, basti pensare che l’isola di Manhattan copre circa 60 kmq.

A huge section of the Milne #IceShelf has collapsed into the #Arctic Ocean producing a ~79 km2 ice island. Above normal air temperatures, offshore winds and open water in front of the ice shelf are all part of the recipe for ice shelf break up. #MilneIceIsland #Nunavut #seaice pic.twitter.com/fGfj8Me9tA

— ECCC Canadian Ice Service (@ECCC_CIS) August 2, 2020