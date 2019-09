Oroscopo Paolo Fox oggi | 11 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 11 settembre – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà la giornata ideale per far valere la vostra opinione. Se volete convincere gli altri che le vostre idee sono le migliori, dovete parlare adesso. La fortuna finalmente bussa alla vostra porta, cogliete l’occasione per far valere la vostra opinione, per dire quello che non vi piace, insomma andate incontro al successo: i risultati finalmente arrivano.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, questo è un periodo positivo per voi che durerà fino alla fine dell’anno, avvertite una forza interiore molto forte, anche grazie a Giove che conferisce uno slancio positivo nella vostra evoluzione professionale e personale. Vi piace avere la responsabilità tra le mani, ma talvolta dovreste anche lasciarla agli altri, non potete mettere bocca su tutto. Prendete la vita con più leggerezza ed evitate inutili complicazioni. Siete in un periodo in cui avete bisogno di circondarvi di persone positive, amici e colleghi che possano aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox la Luna nel segno aiuterà le vostre ansie a prendere il controllo. Il futuro è un’incognita e a voi non sono mai piaciuti i punti interrogativi. Alcune paure però sono del tutto infondate. Urano è il responsabile di questo periodo fatto di alti e bassi, avvertite anche una forte emotività che non vi permette di agire con chiarezza. Muovete un piede alla volta, non dovete correre come tutti gli altri, il mondo sarà ancora al suo posto quando arriverete a destinazione, ma dovete prima capire qual è.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la vostra diffidenza quest’oggi dovrà lasciare il posto a un po’ più d’ottimismo. Vedete complotti da tutte le parti, cercate di vivere più serenamente, anche perché avete ottime risorse dalla vostra parte ed entro la fine dell’anno ci sarà un grande cambiamento che vi avvicinerà al successo. Qualcuno potrebbe avervi ferito in questo periodo, quindi vi state leccando le ferite in privato, per fortuna a breve entrerete in una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato dell’11 settembre

Il segno più fortunato di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Capricorno, che rimarrà in una posizione vantaggiosa fino alla fine dell’anno. Giove è dalla vostra parte e vi supporta nell’evoluzione professionale e personale.