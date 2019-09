Oroscopo di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 10 settembre 2019

OROSCOPO DI OGGI – Cosa prevedono le stelle per la giornata? Tantissimi italiani ogni giorno cercano su google l’oroscopo del giorno alla ricerca di risposte sull’amore, sul lavoro, sui progetti futuri e i rapporti con il prossimo (amici, parenti, colleghi). Insomma, si informano su cosa dicono le stelle per la loro giornata.

Ma qual è l’oroscopo di oggi? Che giornata sarà quella di oggi? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 10 settembre 2019 nel dettaglio segno per segno:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i pianeti si occupano di dar risalto alla vostra classe, alla signorilità, al piacere di essere al centro dell’attenzione. Durante la giornata di oggi risalterà e non poco il vostro look, rendendovi perfetti in ogni situazione. Mercurio, insieme a altri pianeti veloci, è oggi contrario, fate dunque attenzione a non esagerare in atteggiamenti troppo divistici o narcisistici, specialmente in campo sociale e familiare.

CAPRICORNO

Per i nati sotto il segno del Capricorno si prospetta un martedì abbastanza faticoso. Le soddisfazioni, tuttavia non vi mancheranno. Iniziate la giornata con la Luna uscita dal vostro segno, che comporterà necessità di aggiustare il tiro un po’ in tutti i campi. Vi piacerà dedicarvi interamente a voi stessi in questo periodo, magari frequentando ambienti insoliti. Intelligenza, prontezza di riflessi saranno il vero dono degli astri, dono che vi rinnova nello spirito e nella mente.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di oggi, per gli Acquario si prospetta una giornata (10 settembre 2019) di vera “grazia astrologica” , specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. La Luna rientra nel vostro segno e vi dona la possibilità di riuscire a stare saldamente in sella. Certo, rimane Urano in Toro, tecnicamente contrario, specie se siete nati nella prima decade, che vi può ancora bloccare in alcune iniziative e rendere lenti nel conseguire alcune vostre mete da tempo agognate. Ma la grinta non mancherà.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo del giorno, i vostri astri prediletti, Luna e Nettuno vi sostengono in modo deciso: la prima dal segno amico buon vicino dell’Aquario, il secondo in congiunzione nel vostro segno. Procedete sicuri di tagliare traguardi che non speravate di raggiungere. Ma Mercurio in angolo tecnicamente ostile dalla concreta Vergine vi può ricordare che tutto è proporzionato alle vostre possibilità, non pensato di essere dei Superman.

