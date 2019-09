Oroscopo Branko oggi 9 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 settembre 2019.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo inizio di settimana godete del supporto della Luna in Capricorno. Questo quadro astrale potrebbe disturbarvi soprattutto negli affari e nei progetti lavorativi, portandovi a discutere con le persone che vi circondano. Un influsso negativo che potrebbe avere qualche conseguenza anche sulla salute: cautela.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro

Cari Toro, siete uno dei segni più fortunati di oggi lunedì 9 settembre e di tutta questa settimana. Godete infatti di una posizione degli astri davvero positiva, che influenza sia gli affari che il lavoro: approfittatene. Se avete dei progetti da portare avanti, fatelo con entusiasmo, in attesa di quando avrete la Luna in Pesci.

Oroscopo Branko 9 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, qualche difficoltà in amore per il vostro segno nella giornata di oggi 9 settembre secondo l’oroscopo di Branko. A causarle la conflittualità tra Marte e Giove, che in questo periodo proprio non vi dà tregua. In estate avete dovuto sopportare delle rinunce e delle perdite, ma almeno adesso sapete chi davvero conta per voi.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI SETTEMBRE

Cancro

La Luna in Capricorno vi fa aprire questa settimana all’insegna della malinconia. Siete un po’ giù di morale e chi vi circonda ve lo leggerà chiaramente in faccia. Mantenete la calma e non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Potreste infatti avere dei presentimenti sbagliati.

Leone

Cari Leone, finalmente riuscirete a raggiungere qualcuno o qualcosa che vi entusiasmava particolarmente ma a cui non avete mai avuto il coraggio di dichiararvi. La Luna in Capricorno congiunta a Plutone vi regala ottime soddisfazioni in campo lavorativo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 9 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, questo è il vostro periodo, durante il quale ricorre il compleanno dei nati sotto questo segno. Godete inoltre di un cielo davvero favorevole secondo l’oroscopo di Branko, per cui chi è single potrebbe trovare finalmente l’anima gemella, grazie ad un autentico colpo di fulmine.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

Come sempre, quando vi mettete in testa qualcosa fate di tutto per raggiungere i vostri obiettivi. Sarà così anche oggi 9 settembre 2019, anche se qualcuno dovesse provare a fermarvi. La settimana inizia a rilento, ma le cose miglioreranno già da domani con una Luna diversa. Da sabato poi al top in amore con l’arrivo di Venere.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

Cari Scorpione, per le persone un po’ in là con gli anni, il supporto di Nettuno può essere fondamentale per non sentirsi ormai troppo vecchi o superati. Un modo per ritrovare il proprio spirito giovanile e l’entusiasmo di un tempo. Per i giovani invece l’accoppiata Saturno-Plutone favorisce viaggi in giro per il mondo.

Oroscopo Branko 9 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, date un’occhiata in particolare alle vostre finanze. Ultimamente infatti avete speso un po’ più del dovuto e adesso il portafoglio piange. Siete comunque per natura bravissimi a conttrolalre e gestire questi aspetti, per cui recuperate facilmente. Attenti in amore perché Venere non vi assiste.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna nel vostro segno vi regala un’intensa e positiva settimana dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo di Branko di oggi. Al top anche il lavoro e la carriera, soprattutto per chi vorrebbe cambiare aria. Il periodo negativo di Saturno è ormai un brutto ricordo. Guardate avanti.

Acquario

Settimana che si apre nel migliore dei modi per il vostro segno, ma da domani le cose andranno ancora meglio con la Luna nel segno. In particolare, in quest’ultimo scampolo d’estate, si prevede un weekend all’insegna dell’amore. Ottimi successi anche a livello professionale e negli affari, con maggiori entrate economiche.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 9 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 9 settembre vi invita a prepararvi al meglio all’arrivo della Luna piena nel vostro segno, tra il 12 e il 14 del mese. Chi è single potrà finalmente trovare l’anima gemella, mentre sul lavoro serve cautela. C’è infatti chi prova a mettervi il bastone fra le ruote. Attendete dunque per realizzare i vostri progetti più ambiziosi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI