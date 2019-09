Luca Marinelli vince il premio migliore attore a Venezia e dedica la Coppa Volpi a chi salva le vite in mare

Luca Marinelli ha vinto il premio come migliore attore alla 76esima Mostra del cinema di Venezia. Emozionato, l’interprete di ‘Martin Eden’ nell’omonimo film di Pietro Marcello è salito sul palco a ritirare la Coppa Volpi.

Il suo ringraziamento va alle persone che soccorrono in mare. “Dedico il mio premio a chi salva le vite in mare”, ha detto sul palco.

Il commovente discorso di Luca Marinelli alla mostra del cinema di Venezia 2019

“Forse riuscirò a dire qualcosa di sensato. Ringrazio il festival e la giuria, è un’emozione grandissima ricevere questo premio da voi. Mi sembra davvero una situazione assurda ma prima che vi rendiate conto dell’errore che avete fatto, io vado avanti con i ringraziamenti”. Così ha iniziato il suo discorso di ringraziamento.

“Ho questo premio tra le mani anche grazie ad un uomo di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso: un marinaio che cercava la verità. – prosegue il migliore attore di Venezia76 -. Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E grazie anche per evitarci di fare un figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore”.

Il commento di Roberto Saviano

Roberto Saviano si è detto contento della dedica di Luca Marinelli. In un tweet ha scritto: “Felice che abbia dedicato la Coppa Volpi data al suo talento a chi salva vite in mare. Dobbiamo smontare la propaganda di fango contro le Ong che operano nel Mediterraneo con ogni forza. W Martin Eden!”.

