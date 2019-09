Governo Pd-M5S: le ultime notizie di oggi sul Conte bis

Governo Pd-M5s, le ultime notizie di oggi sul Conte bis. L’attività dell’esecutivo giallorosso è entrata nel vivo. I ministri si sono insediati e si sta già lavorando alla prossima manovra economica. Da Cernobbio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio per rinnovare l’Europa: “Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del Patto di Stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca”. Intanto, per lunedì 9 settembre Giuseppe Conte prepara il discorso per la fiducia alle Camere, mentre una parte dell’opposizione conferma una manifestazione davanti al Parlamento contro il nuovo governo.

ore 10.20 – Le valutazioni del ministro Boccia. “Sono sempre ottimista nelle aspettative dopo di che valutiamo nei fatti. Giudizi anticipati non è il caso di darli”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia in conferenza stampa al Forum Ambrosetti riferendosi al nuovo Governo.

ore 9.41 – Toti scende in piazza. “Domani saremo in piazza con Meloni e Salvini perché credo sia un buon segnale di unità della opposizioni”. Lo ha detto Giovanni Toti, leader del movimento ‘Cambiamo’ e governatore della Liguria a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como).

ore 9.30 – Giuseppe Conte al lavoro sul discorso con cui lunedì chiederà la fiducia alla Camera. Il presidente del Consiglio, a quanto si apprende, passerà questo fine settimana a preparare il suo ‘speech’: un discorso incentrato sui punti chiave del programma del neonato governo M5S-Pd, in parte già illustrati al Quirinale lo scorso 29 agosto dopo aver ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Mattarella.

ore 9.00 – L’intervista a Speranza. “Alleiamoci con il Movimento Cinque Stelle anche alle elezioni regionali”. A lanciare la proposta è il ministro della Sanità e segretario di Leu, Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della sera in cui invita anche l’Unione europea ad allentare i vincoli sul superticket. Il governo, secondo Speranza, non è sbilanciato a favore del Pd e di Leu: “Non credo – afferma -. Con i 5Stelle c’è un terreno comune. Non sarà facile, ma la rotta è segnata. I problemi del Paese sono tanti e gravi.

ore 8.00 – Centeno sulla flessibilità Ue. “La presenza di un governo pro europeo è molto importante, ho lavorato bene con Giovanni Tria ma è stato un periodo estremamente difficile. È importante avere un approccio europeista in modo da poter affrontare insieme le sfide che ci attendono e per questa ragione sono contento di incontrare la prossima settimana all’Eurogruppo di Helsinki il nuovo ministro Roberto Gualtieri che conosco bene per la sua precedente carica di presidente della commissione economica del Parlamento europeo“. A dirlo, in una intervista a Repubblica realizzata dal forum di Cernobbio, è Mario Centeno, guida dell’Eurogruppo. Centeno promette dialogo e flessibilità “all’interno delle norme esistenti e nel rispetto degli impegni presi dall’Italia”.

ore 7.00 – Mattarella sull’Europa. “L’Italia è chiamata a svolgere” un “ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale”: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti, invitando il “sistema economico-finanziario” a “cogliere l’occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento del progetto europeo”.

Governo Conte bis: la giornata di ieri

Una giornata movimentata quella di venerdì, segnata dal commento dell’ex premier Mario Monti sul nuovo governo. Il tecnico si è detto “soddisfatto per l’allontanamento del sovranismo”. Per quanto riguarda l’attività del neo ministro degli Esteri, e capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, venerdì ha riunito alla Farnesina tutti i ministri pentastellati. Intanto, le forze politiche sono state compatte nel condannare il duro attacco di un giornalista Rai all’ex ministro Matteo Salvini. “Tempo sei mesi ti spari”, aveva scritto su Facebook.