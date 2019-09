Oroscopo Paolo Fox oggi | 7 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 7 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo decisamente fortunato la giornata di oggi segna il ritorno di qualche brutta perturbazione nel vostro cielo. Più di un contrattempo vi renderà nervosissimi, facendovi vivere un fine settimana all’insegna di stress e agitazione. L’ansia per gli impegni della prossima settimana, poi, faranno il resto: non da escludervi, a causa del vostro umore, qualche discussione in famiglia.

TORO

Cari Toro, non potevate chiedere un sabato migliore di questo grazie a una splendida Luna che illuminerà il vostro cielo per tutta la giornata. Soprattutto coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella avranno delle belle sorprese, ma dovranno anche fare attenzione a non farsi sfuggire ghiotte occasioni. Un periodo di felicità vi attende.

GEMELLI

Cari Gemelli, non vi sembrerà vero uscire un po’ dalla routine per riprendere fiato da una corsa incessante verso attesi traguardi professionali. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di riappropriarvi della vostra salute mentale e fisica: andate in palestra a ricaricarvi di energie positive e poi a mangiare qualcosa che nutra il vostro bisogno di appagamento.

CANCRO

Cari Cancro, le parole d’ordine del vostro fine settimana sono divertimento e leggerezza. Rimandate tutto il resto e concentratevi sul vostro privato: amici e partner non vedono l’ora di riavere un po’ del vostro tempo e della vostra attenzione, non deludeteli!

Il segno fortunato del 7 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Toro. La Luna, regina del vostro cielo, renderà questa giornata davvero luminosa: soprattutto i single devono tenere gli occhi aperti, l’anima gemella potrebbe venirvi incontro!