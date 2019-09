Governo Pd-M5S: le ultime notizie di oggi sul Conte bis

Governo Pd-M5s, le ultime notizie di oggi sul Conte bis. L’attività dell’esecutivo giallorosso è entrata nel vivo. I ministri si sono insediati e si sta già lavorando alla prossima manovra economica: tanti i nodi da sciogliere, ma le relazioni con Bruxelles sono indubbiamente più distese. Il prossimo appuntamento ufficiale è lunedì 9 settembre, quando si voterà la fiducia al governo alla Camera, mentre il giorno seguente toccherà al Senato. Negli stessi giorni, Lega e Fratelli d’Italia saranno in piazza a protestare per le mancate elezioni anticipate. Forze politiche compatte nel condannare il duro attacco di un giornalista Rai all’ex ministro Matteo Salvini. “Tempo sei mesi ti spari”, ha scritto su Facebook.

Governo Pd-M5S: la diretta LIVE

Qui tutte le ultime news sul governo Pd-M5S di oggi con aggiornamenti orari in tempo reale:

Governo Conte bis: la giornata di ieri

L’ipotesi abolizione superticket e il pressing 5 Stelle sulla revoca delle concessioni autostradali sono fra i nodi da sciogliere per il governo che sta già lavorando alla manovra d’autunno. Conte, intanto, lavora al discorso programmatico in vista del voto di fiducia di lunedì alla Camera e martedì al Senato. A Bruxelles Gentiloni, candidato italiano per la Commissione Ue, ha avuto un faccia a faccia con la presidente eletta von der Leyen. Il Financial Times riferisce che l’ex premier sarebbe destinato a prendere il portafoglio della Concorrenza. L’Italia è un Paese di peso e avrà dossier importante, dicono fonti Ue, ma il quadro non è ancora completo. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, alla sua prima uscita da ministro degli Esteri, ha lanciato una bordata a Salvini. “L’Africa non può essere vista solo come motivo di preoccupazione, bensì come opportunità”, ha scritto su Facebook.