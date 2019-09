Oroscopo di oggi | 6 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, venerdì 6 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Cari Ariete quella di oggi sarà una giornata governata dalla Luna e dal suo transito in Sagittario segno per voi benefico. Siete più maturi, aprendovi anche a conoscere persone prestigiose e autorevoli in ogni campo. Plutone contemporaneamente smorza un po’ del vostro atteggiamento scanzonato e pure la vostra aria sbarazzina non è più la stessa, ma migliora e non poco la serietà e vi guadagnate la stima e il rispetto degli altri.

Toro

I Toro sono in una settimana positiva grazie a Saturno e Plutone. Vi potete godere il periodo con tutta la serena soddisfazione di cui siete capaci, in special modo se appartenete alla seconda e terza decade. Anche per la prima decade il periodo è strepitoso, toccando felicemente la sfera familiare, affettiva e amichevole.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Fresco buonumore per i Gemelli durante la giornata di oggi. Il cielo di settembre vi offre un prezioso appoggio celeste, consentendovi di navigare in acque tranquille guidati dalla razionalità, dalla capacità di difendere le vostre prerogative e dalla forza di decisione. In famiglia vi piacerà partecipare alle ricorrenze del periodo.

Cancro

Periodo moderatamente positivo per i Cancro. Oggi riuscirete a creare un clima di armonia aprendo la vostra casa e ricevendo parenti e amici. Se siete nati nella terza decade del segno, Plutone contrario consiglia di non prendere posizioni troppo nette e non schierarvi in modo rigido nelle diverse opinioni che potrebbero sorgere in famiglia o nella cerchia di amici di sempre.

Leone

Il ritorno nel nono segno dello Zodiaco della Luna costituisce un fattore di arricchimento del mondo interiore, della capacità di analizzare le prospettive che avete di fronte, di serena lungimiranza. Non dimenticate tuttavia che Urano continua a guardarvi di traverso. Sopratutto se siete nati nella prima decade.

Oroscopo di oggi 6 settembre 2019: Vergine

Per i Vergine si prospetta una giornata che richiederà ancora la messa in campo di tanta pazienza. Ciò nonostante gli ottimi risultati nel settore famiglia non tarderanno ad arrivare. Dal punto di vista “forma fisica” esibite una salute spettacolare.

Bilancia

Cari Bilancia, fate attenzione oggi a non lanciarvi in imprese troppo ardite. Per essere in sintonia con il vostro ritmo, lo Zodiaco consiglia le passeggiate, il nuoto, lo jogging. Insomma, svagatevi un po’ durante la giornata.

Scorpione

Malgrado Urano sia da un po’ di tempo in un segno per voi tecnicamente ostile sulla ruota zodiacale, un ritmo brillante, vivace, operoso caratterizza questa vostra giornata. Un consiglio? Cari Scorpione oggi cimentatevi in varie discipline sportive tipiche del vostro segno, come il nuoto, la corsa leggera, la ginnastica artistica, con un discreto successo.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Configurazione planetaria molto positiva sotto diversi punti di vista per i Sagittario. Risplendete in modo particolare nel campo della salute e della bellezza. La Luna sempre ospitata nel vostro segno fa risaltare il vostro fascino deciso valorizzando eventualmente i punti di forza del vostro fisico.

Capricorno

Accantonate alcune preoccupazioni familiari e lavorative che vi tenevano in ansia negli ultimi tempi, vi immergete, con il garbo e la semplicità che vi contraddistingue, in una giornata serena e fortunata. Avanti Capricorno!

Acquario

Durante la giornata di oggi diversi Acquario potranno registrare lievi dissapori, piccoli ostacoli emotivi nell’ambiente familiare e nel settore delle amicizie che potranno interferire sul buon andamento delle relazioni in genere in questa giornata.

Pesci

Giornata positiva malgrado alcune negatività astrali sparse qua e là per i Pesci. Ma non esaltatevi troppo: molti di voi sono ancora in difficoltà sotto tanti punti di vista. Insomma, una gioranta in chiaro scuro. Ma non temete: passerà presto!

