Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 settembre 2019: finale di stagione. Le ultime puntate

Bitter Sweet, l’ormai celebre serie tv estiva di Canale 5 che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, arriva al suo finale di stagione: quelle dal 9 al 13 settembre sono infatti le ultime puntate della soap e tanti appassionati sono alla ricerca compulsiva delle anticipazioni settimanali.

La fiction, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2017. I protagonisti di Bitter Sweet sono soprattutto Özge Gürel e Can Yaman, che nel film interpretano Nazli e Ferit.

In particolare, l’attrice Özge Gürel è già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 per aver prestato il volto alla giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season – La stagione del cuore, andata in onda l’estate scorsa sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Come finisce Bitter Sweet? In questo articolo, potrete trovare – giorno per giorno – le anticipazioni settimanali delle ultime puntate della serie, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019. Ricordate: in questa settimana Bitter Sweet andrà in onda dalle 14,45 alle 16,40 su Canale 5.

Attenzione: spoiler!

Bitter Sweet anticipazioni 9 13 settembre | La puntata di lunedì 9 settembre

Nella puntata di lunedì 9 settembre vediamo Ferit e Nazli andare finalmente d’accordo. I problemi tra i due sono ormai alle spalle, grazie anche alla loro decisione di passare del tempo completamente da soli, abbandonandosi a confessioni spassionate. Il problema è che invece la signora Leman continua a sospettare di loro, al punto da essersi trasferita nella casa del figlio (Ferit) per controllare e punzecchiare la nuora (Nazli).

Nel frattempo, Hakan e Pelin continuano a ricattare la cuoca, utilizzando anche Asuman per distruggere definitivamente Ferit. Così parte il ricatto: se Nazli non divorzia dal marito, il video che riprende la sorella Asuman tentare di uccidere Muzzaffer verrà consegnato alla polizia. Quando Asuman tenta il suicidio per il rimorso, Nazli è pronta a cedere ad Hakan.

Bitter Sweet anticipazioni 9 13 settembre | La puntata di martedì 10 settembre

Nella puntata di martedì 10 settembre, Nazli decide quindi di allontanarsi da Ferit per il bene di Asuman. Il giovane imprenditore, che aveva anche deciso di chiedere alla cuoca di sposarlo nuovamente (e stavolta non per finta) rimane completamente spiazzato dalla lontananza di Nazli e non capisce il suo comportamento.

La ragazza, però, decide di non sottostare alle richieste di Hakan e organizza una vendetta trasversale per non dover rinunciare ad Asuman, ma neanche all’amore per Ferit. Engin, invece, si rende conto che quella che prova per Manami non è solo amicizia.

Bitter Sweet anticipazioni 9 13 settembre | La puntata di mercoledì 11 settembre

Nella puntata di mercoledì 11 settembre, Nazli chiede ufficialmente il divorzio a Ferit. In questo modo, secondo la ragazza, Hakan smetterà di tormentare lei e Asuman. Hakan arriva però a ricattare anche la mamma di Ferit, la signora Leman, con la quale non corre buon sangue da tempo. Minaccia così di rivelare al mondo un grande segreto che la sua famiglia sta nascondendo.

Quando Ferit e Nazli si recano in tribunale per chiedere il divorzio, il giudice rigetta la loro richiesta. Prima di dare il proprio assenso, infatti, il giudice cerca di salvare la coppia e impone loro di partecipare a delle sedute di coppia. Nello sconforto di Hakan.

Bitter Sweet anticipazioni 9 13 settembre | La puntata di giovedì 12 settembre

Nella puntata di giovedì 12 settembre, si assiste all’ennesima pace tra Ferit e Nazli. I due quindi decidono di continuare a stare insieme. Nel frattempo Asuman decide di raccontare a Ferit tutta la verità: l’imprenditore, così, viene a sapere che il comportamento della moglie era dovuto ai ricatti di Hakan. E promette vendetta.

Asuman racconta la stessa cosa a Deniz. Ormai in paese tutti sanno il grande segreto di Hakan: è stato lui a uccidere Demir e Zeynep. Lo spregevole uomo, sentendosi braccato, decide di passare all’azione. Prova a uccidere Nazli, ma Ferit riesce a salvarla. Alla fine Hakan e Demet vengono arrestati.

Bitter Sweet anticipazioni 9 13 settembre | La puntata di venerdì 13 settembre

Nell’ultima puntata di Bitter Sweet, prevista per venerdì 13 settembre, tutti i personaggi sono alle prese con i preparativi per Capodanno. Deniz organizza una grande festa, a cui partecipano tutti.

Tra questi ci sono anche Ferit e Nazli, finalmente felici insieme dopo tutto quello che hanno passato. E mentre sognano finalmente una vita insieme, senza problemi o ricatti, la cuoca fa una rivelazione incredibile al marito: è in dolce attesa!

L’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, per questa settimana, è da lunedì a venerdì dalle 14,45 alle 16,40, ovviamente su Canale 5.

