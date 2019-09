Berrettini Nadal streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Us Open 2019

BERRETTINI NADAL STREAMING TV – Ci siamo: finalmente è arrivato il tanto atteso giorno della partita tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal, valida per la semifinale degli Us Open 2019.

Stasera – venerdì 6 settembre 2019 – sul cemento americano il tennista romano (vera sorpresa del torneo e già recordman per l’Italia su questa superficie) incontrerà il pluricampione maiorchino, ultimo ostacolo sulla strada verso un’inaspettata finale. La partita inizierà non prima delle 23,30, dopo la prima semifinale tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev.

Sono in tanti gli appassionati di tennis che si chiedono dove vedere in diretta tv e in streaming la partita che, giocandosi negli Stati Uniti, in Italia verrà trasmessa a un orario poco consono per le partite di questo sport: in tarda serata, se non a notte fonda. Ecco tutte le informazioni.

Berrettini Nadal, dove vedere la semifinale in diretta tv

Quest’anno, ad accaparrarsi i diritti esclusivi di trasmissione delle partite degli Us Open 2019 è stato Eurosport. Di conseguenza, la partita tra Berrettini e Nadal in diretta tv si vedrà solo sui canali satellitari del celebre programma dedicato allo sport.

Potete vedere Berrettini Nadal, se siete in possesso di un decoder Sky, su Eurosport 1 o Eurosport 2, ai canali 210 e 211 della pay-tv. Dalle 22 ci sarà la prima semifinale, poi quella tra Berrettini e Nadal.

Se siete in possesso di Sky Q, potete vedere la partita anche sui canali DAZN disponibili sul decoder e quindi visibili in tv.

Berrettini Nadal, dove vedere la semifinale in streaming

Dove vedere Berrettini-Nadal in streaming? In questo caso, le strade percorribili sono più di una. Innanzitutto gli Us Open 2019 sono disponibili su Eurosport Player, la piattaforma di streaming di Eurosport. Per vederla, però, è necessario sottoscrivere un abbonamento e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma.

In alternativa, la partita tra Berrettini e Nadal sarà trasmessa anche su DAZN. Anche in questo caso, ovviamente, bisogna essere abbonati o sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Berrettini Nadal, le parole di Berrettini

“In questo momento – ha detto Berrettini subito dopo aver sconfitto Monfils ai quarti di finale degli Us Open – non riesco a ricordare nessun punto. Ricordo solo il doppio fallo che ho commesso sul primo match point. È stata una lotta furibonda, devo fare i complimenti a Monfils”.

“Ho giocato e assistito – ha dichiarato inoltre il giocatore romano – a uno degli incontri più belli. Devo ringraziare tutti i tifosi, anche i tanti italiani che ci sono qui. È meglio averli i match point che subirli, ero un po’ teso. Forse lo avete visto anche voi, ma sono fiero di me stesso. Il torneo non è ancora finito, voglio dare battaglia anche nel prossimo match”.

Berrettini Nadal, i precedenti

Tra il giovane Matteo Berrettini (classe 1996) e l’esperto Rafael Nadal (classe 1986) non ci sono precedenti. I due, infatti, non si sono mai sfidati, né in un torneo del Grande Slam né in nessuna altra occasione.

I pronostici, ovviamente, sono tutti dalla parte dello spagnolo. Sebbene la sua superficie preferita sia la terra rossa, infatti, Nadal ha un gioco molto temibile anche sul cemento. Ma Berrettini, nel suo cammino agli Us Open 2019, ha abituato tutti alle sorprese. E non è detto che non possa tirare uno scherzetto anche al campionissimo spagnolo.