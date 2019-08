Vertice Pd-M5s: slitta l’incontro, Conte va da Mattarella, la tensione è alta

Una trattativa che sembra sempre più in salita quella tra il M5s e il Pd, che hanno spostato il vertice previsto per stamattina alle 9,30. La tensione nelle ultime ore, dopo le “minacce” di Di Maio, è alta, tanto da far pensare a molti che sia tutto sull’orlo del fallimento. Il premier incaricato intorno alle 11 si è recato in Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Secondo l’Ansa, dopo l’incontro al Colle, sono emersi in ambienti parlamentari della maggioranza timori che Conte stia anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato conferitogli dal Capo dello Stato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore.

Il leader M5S nella giornata di ieri, dopo le consultazioni del premier incaricato, ha lasciato a Conte un programma di governo in 20 punti. “Se entreranno i nostri punti nel programma di governo si potrà partire, altrimenti meglio il voto”, ha detto Di Maio parlando alla stampa. È apparso a tutti come un ultimatum, tanto che Zingaretti è intervenuto, cercando di mettere le cose in chiaro: ““Basta ultimatum inaccettabili, patti chiari amicizia lunga”, ha detto il segretario dem.

Si attendono dunque le ore 12 per capire quanto la trattativa del Pd e del M5s sul governo Conte bis è ancora possibile e quanto invece le distanze appaiono incolmabili.

Nel frattempo, il tesoriere del Pd Luigi Zanda, fa un affondo al capo politico del M5s: “Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone ma il poltronista casomai è lui”, dice Zanda, avanzando l’ipotesi “che i suoi rapporti con la Lega non siano chiusi per sempre”.

“Un governo serve all’Italia, ma non a qualsiasi costo. Serve un governo solido negli obiettivi condivisi e nella qualità dei suoi componenti” ma, aggiunge, “l’intesa sul programma deve essere verificata ancora, nonostante le nostre insistenze, è stata rallentata anche dall’iniziale richiesta di Di Maio della vice presidenza del Consiglio e del ministero dell’Interno”, ha detto il dem.

E sui decreti sicurezza, che ieri Di Maio aveva detto di non voler mettere in discussione, dice: “Gli inumani e incostituzionali decreti sicurezza vanno abrogati. Se la parola dà fastidio, allora diciamo che vanno radicalmente riscritti. Sulle politiche migratorie è chiaro che dobbiamo fare la guerra ai trafficanti, gestire i flussi, responsabilizzare la Ue. Ma basta con i porti chiusi e un Mediterraneo cimitero di migranti. Trovo molto irritante che durante la trattativa per la formazione del nuovo governo i ministri Toninelli e Trenta abbiano controfirmato, evidentemente condividendolo, il decreto che sta tenendo da giorni e giorni in alto mare una nave piena di migranti, a cui è vietato avvicinarsi a Lampedusa”.

Intanto un affondo a Di Maio arriva anche da Gregorio De Falco, senatore espulso dal Movimento. Secondo lui, Di Maio “è alla deriva, ha perso il contatto con la realtà e purtroppo questo sta provocando un danno al Paese, come si è visto con la reazione dello spread”.

Alla domanda se voterà la fiducia a un eventuale governo tra M5s e Pd, risponde: “Io vorrei votarla, ma prima Conte dovrebbe dirci qualcosa nel merito. Io, Nugnes e De Bonis (altri due senatori espulsi dal Movimento, ndr) abbiamo costituito una componente piccola. Conte ne vuole tenere conto? Ci vuole sentire? Noi siamo pronti a incontrarlo e poi valuteremo”.