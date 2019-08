Sorteggi Europa League diretta LIVE | Gironi 2019 2020 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SORTEGGI EUROPA LEAGUE DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI dei sorteggi dei gironi della Uefa Europa League 2019 2020, in programma oggi, venerdì 30 agosto 2019, alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo.

I GIRONI IN DIRETTA LIVE

Sorteggi Europa League diretta live: la cronaca

Inizia la cerimonia del sorteggio

Ci siamo quasi: tra pochi minuti inizierà il sorteggio dei gironi dell’Europa League 2019 2020. Seguitelo con noi!

C’è grande attesa in casa Roma e Lazio per conoscere le proprie rivali: girone di ferro o semplice? Tra poco la risposta

I dirigenti dei club interessati al sorteggio sono arrivati al Grimaldi Forum di Montecarlo. Tra poco si parte

In questo articolo troverete tutti i gironi (aggiornamento in tempo reale) sorteggiati oggi a Montecarlo. Chi capiterà in sorte a Roma e Lazio?

Oggi, venerdì 30 agosto 2019, alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi della Champions League 2019-2020. TPI seguirà LIVE l’evento organizzato dalla Uefa in cui saranno consegnati anche dei premi per la passata edizione. Quali? L’UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. In lizza figurano Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović. Seguite l’evento con noi!

Sorteggi Europa League diretta live: le fasce

Quali sono le fasce del sorteggio di oggi? Ecco tutte le 4 fasce nel dettaglio:

PRIMA FASCIA

Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO.

SECONDA FASCIA

Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

TERZA FASCIA

Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

QUARTA FASCIA

Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

Sorteggi Europa League: le regole del sorteggio | Regolamento

Ecco le poche regole del sorteggio dei gironi della Uefa Europa League 2019 2020:

Le 48 partecipanti vengono suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Sorteggi Europa League diretta live: il calendario, le date

Quando si gioca? Qual è il calendario dell’Europa League 2019 2020? Di seguito tutte le date nel dettaglio:

FASE A GIRONI

Prima giornata: 19 settembre 2019

Seconda giornata: 3 ottobre 2019

Terza giornata: 24 ottobre 2019

Quarta giornata: 7 novembre 2019

Quinta giornata: 28 novembre 2019

Sesta giornata: 12 dicembre 2019

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

SEDICESIMI DI FINALE

20 febbraio 2020: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio 2020: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

OTTAVI DI FINALE

12 marzo 2020: ottavi di finale, andata

19 marzo 2020: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

QUARTI DI FINALE

9 aprile 2020: quarti di finale, andata

16 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

SEMIFINALI

30 aprile 2020: semifinali, andata

7 maggio 2020: semifinali, ritorno

FINALE

27 maggio 2020: finale – Gdansk Stadium

Sorteggi Europa League diretta live: come ci arrivano Roma e Lazio? Le insidie

Esultano sia la Roma di Paulo Fonseca sia la Lazio di Simone Inzaghi: entrambe le squadre italiane sono state inserite in prima fascia, al pari di Siviglia, Arsenal e Manchester United. Le insidie maggiori per i due club italiani? Psv, Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach (seconda fascia), Partizan Belgrado, Feyenoord, Espanyol, Rennes (terza) e Cluj, Rangers e Trabzonspor (quarta).

Ma come ci arrivano Roma e Lazio? Quali sono le loro ambizioni? I due club della Capitale arrivano all’Europa League 2019 2020 con l’ambizione di fare bene e, perché no, provare il colpaccio. Ma senza svenarsi. La competizione infatti è molto dispendiosa e l’obbiettivo quarto posto in campionato, almeno inizialmente, sarà più importante. Anche per questo motivo nella prima fase dell’Europa League Roma e Lazio faranno giocare le seconde linee, poi nella fase ad eliminazione diretta si vedrà.

La Roma arriva alla competizione con un grosso punto interrogativo: la tenuta di squadra. I giallorossi hanno cambiato tanto in estate (dall’allenatore, ai giocatori) e dietro ballano troppo. Fonseca riuscirà a dare equilibrio alla sua squadra?

Più solida, almeno sulla carta, la Lazio di Inzaghi: i giocatori sono quasi tutti rimasti e si conoscono bene. Da capire però se terranno il doppio impegno e se le riserve saranno in grado di sostituire all’occorrenza i titolari.

Sorteggi Europa League diretta live: dove vederli in tv e streaming

Dove vedere il sorteggio dei gironi dell’Europa League in tv o live streaming? L’evento sarà trasmesso alle ore 13 di oggi in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football).

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGO, NowTv e Uefa.com.