L’uomo che non avrei mai dovuto amare film, tutto quello che c’è da sapere: trama, cast e streaming

L’uomo che non avrei dovuto amare è un film del 2018. In lingua originale risponde al titolo “Framed by my Fiancé” ed è diretto da Fred Olen Ray.

Il thriller dura 83 minuti e vede come protagonista Katrina Bowden.

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast da chi è composto? Dove vedere il film in tv? E in streaming?

L’uomo che non avrei mai dovuto amare film | Trama

Daniel Hackett è un brillante avvocato che rimane coinvolto in un tragico incidente auto. Su due piedi, decide che il responsabile alla guida è la fidanzata Jenny. La donna, quando riprende conoscenza, si trova in ospedale e apprende con amarezza che il conducente dell’altra vettura, un tale signor Langford, non ce l’ha fatta.

La donna viene accusata di omicidio colposo e dovrà fare di tutto per dimostrare la propria innocenza, soprattutto perché è stato il suo fidanzato a incastrarla.

L’uomo che non avrei mai dovuto amare film | Cast e streaming

Ma chi fa parte del cast del film? L’uomo che non avrei mai dovuto amare vede come protagonista Katrina Bowden, che interpreta l’ingenua Jenny vittima di un inganno. La Bowden ha recitato in 30 Rock, Beautiful, Dirty John e Scary Movie 5.

Al suo fianco vediamo Jason-Shane Scott, che interpreta il subdolo fidanzato Daniel. L’attore ha recitato in diversi film come Famous in Love, L’ossessione di maddie, The Sandman, Il paese di Natale e Grey’s Anatomy.

Valynn Turkovich poi interpreta May Langford, mentre Gerald Webb interpreta Harold Barnes. Kari Buckley recita nelle vesti di Rosa Harris, Alan Pietruszewski invece interpreta il detective Logan.

Ancora nel cast del film vediamo Nicole Cinaglia che interpreta Helen, Christopher Glenn Cannon che interpreta Michael e Stacy Ann Rose che interpreta Mrs Jackson.

Ma dove vedere il film? Rai 2 ha deciso di proporre in prima serata questa pellicola, sabato 24 agosto, alle ore 21:20. Chi vuole seguire il film in diretta streaming – o recuperarlo in un secondo momento – può utilizzare la piattaforma online di RaiPlay.