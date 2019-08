Calcio in streaming: i siti dove vedere le partite della Serie A | 1a giornata 2019 2020

Trovare un sito che trasmetta il calcio (anche la Serie A) in streaming live e gratis non è facile, ma non impossibile. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico (PC, smartphone o tablet).

Attenzione però: molti siti che propongono questo tipo di servizio sono illegali, ma esistono comunque numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

Tra le varie partite che vengono trasmesse via streaming ci sono quelle della Serie A 2019-2020. Dove vedere le partite di calcio della Serie A in live streaming HD e gratis? Di seguito tutte le informazioni per quanto riguarda la prima giornata del campionato italiano, in programma dal 24 al 26 agosto 2019:

Le partite della prima giornata della Serie A 2019-2020:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Dove vedere le partite di calcio della prima giornata della Serie A 2019-2020 in tv e live streaming: Sky o Dazn?

SABATO 24 AGOSTO 2019

Parma-Juventus: ore 18 – diretta su SKY – LA NOSTRA DIRETTA

Fiorentina-Napoli: ore 20:45 – diretta su SKY – LA NOSTRA DIRETTA

DOMENICA 25 AGOSTO 2019

Udinese-Milan: ore 18:00 – diretta su SKY

Cagliari-Brescia: ore 20:45 – diretta su SKY

Sampdoria-Lazio: ore 20:45 – diretta su SKY

Spal-Atalanta: ore 20:45 – diretta su SKY

Torino-Sassuolo: ore 20:45 – diretta su SKY

Roma-Genoa: ore 20:45 – diretta su DAZN

Hellas Verona-Bologna: ore 20:45 – diretta su DAZN

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Inter-Lecce: ore 20:45 – diretta su DAZN

Le partite di calcio della Serie A sono visibili in live streaming anche su Now TV. Cosa è? Si tratta di un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.

Tutto qui? No, affatto. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio della Serie A in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

