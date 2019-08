Previsioni meteo di oggi, 22 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 22 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 22 agosto 2019 | NORD

Molte nubi al mattino al Nord-Ovest e sui rilievi montuosi, con rovesci e temporali sparsi, di forte intensità soprattutto su Piemonte e Lombardia centro-settentrionali. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione in pianura. Sul resto del Settentrione, nuvolosità piuttosto compatta con rasserenamenti temporanei.

CENTRO E SARDEGNA

Su tutte le regioni del Centro cielo piuttosto sereno o poco nuvoloso nella giornata di oggi 22 agosto 2019, con annuvolamenti compatti lungo la dorsale appenninica, su Toscana, Umbria e Sardegna settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali. In particolare attesi fenomeni temporaleschi intensi su Toscana e Umbria. Peggioramento delle condizioni meteo dalla serata in Sardegna.

SUD E SICILIA

Al Sud bel tempo, ad eccezione di qualche annuvolamento lungo i rilevi nelle ore più calde.

Previsioni meteo oggi giovedì 22 agosto 2019 | TEMPERATURE

Minime in aumento su Trentino-Alto Adige, Toscana e Sicilia. In calo sulle altre regioni del Nord, zone adriatiche del Centro-Sud. Temperature stazionarie altrove. Massime in calo su Pianura Padana, regioni adriatiche centromeridionali, Toscana e Umbria, senza variazioni di sorta sul resto del Paese.

VENTI

Venti moderati settentrionali al Nord, da Est sulla Pianura Padana. Da deboli a moderati sulle regioni centrali e meridionali adriatiche, più intensi nelle aree colpite da temporali. Deboli variabili sulle altre zone d’Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 22 agosto 2019 | MARI

Da mossi a molto mossi il Mar Ligure e l’alto Adriatico. Da poco mossi a mossi il Mare e il Canale di Sardegna. Poco mossi i restanti bacini.