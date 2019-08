Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 22 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 22 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 22 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 22 agosto 2019 | Ariete, Leone, Toro, Vergine, Capricorno

Tra i segni fortunati di oggi, giovedì 22 agosto 2019, c’è senz’altro l’Ariete: vivete una seconda metà di questa settimana in crescendo, che vivrà il suo culmine nel weekend. Favoriti nuovi incontri e progetti, le stelle sono dalla vostra parte.

Continua il periodo davvero positivo per il Leone. Tutto quello che toccate si trasforma in ora, ma attenti a non esagerare: non atteggiatevi e non sgomitate troppo per superare gli altri, potreste provocare invidie e gelosie.

Molto bene anche il Toro, che vive questa parte finale di agosto davvero al top, dopo un inizio difficile. Finalmente rialzate la testa, e se vi darete da fare, riuscirete a ottenere grandi soddisfazioni in tutti i vostri progetti. Il meglio arriverà ad agosto.

Periodo d’oro in amore per la Vergine. Portate avanti ambiziosi progetti nei rapporti con il vostro partner, come ad esempio quello di fare un figlio o di sposarvi. Anche sul lavoro sono favoriti nuovi progetti. Quadro astrale positivo per il Capricorno, ma valutate con calma pro e contro prima di lanciarvi in altre avventure e collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 22 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 22 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Acquario: è un periodo davvero sottotono per il vostro segno, nonostante il periodo estivo, siete stanchi e affaticati.

Amici della Bilancia, è arrivato il momento di rivedere alcuni progetti che avete in ballo: forse avete sbagliato strada? Tanti dubbi in amore per gli amici dei Gemelli, soprattutto per chi vive storie nate da poco o occasionali. Avete bisogno di un po’ di relax.

Cari Scorpione, oggi dovete avere grande cautela, perché avete l’opposizione della Luna: evitate discussioni inutili per non rovinare rapporti con le persone a cui tenete di più. Stessa cosa vale per il Sagittario: risolvete questioni ancora in sospeso.