Fantacalcio, i consigli per l’asta: i migliori centrocampisti, divisi per fasce di prezzo | Stagione 2019 2020

FANTACALCIO CONSIGLI ASTA CENTROCAMPISTI – Per i tifosi normali, sta per iniziare il nuovo campionato di Serie A. Per gli sfegatati e appassionati, invece, la vera notizia è che inizia un nuovo Fantacalcio. La stagione 2019-2020 è alle porte e non è possibile per nessun motivo al mondo farsi trovare impreparati.

Servono tutti i consigli utili per l’asta del Fantacalcio: bisogna scegliere 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. La parola d’ordine è pescare bene dal listone, fare i giusti investimenti per poter sperare di concorrere alla vittoria finale.

I consigli per l’asta del Fantacalcio 2019 2020

In fondo, si sa, tutti odiamo perdere: vediamo quindi come prepararci all’asta del Fantacalcio 2019-2020. In questo articolo, TPI ha selezionato alcuni dei centrocampisti più affidabili del campionato: a differenza dei difensori, che se danno bonus è solo un plus, per i centrocampisti garantire bonus con gol e assist è un obbligo imprescindibile. In fondo, non si vince solo con gli attaccanti.

Ecco perché è importante puntare sui nomi giusti. Ma quali sono i migliori centrocampisti del Fantacalcio 2019 2020? Ecco i nostri consigli per l’asta di quest’anno:

Fantacalcio consigli asta centrocampisti | I più costosi

Ogni anno, nella corsa ai centrocampisti, i Fantallenatori più esperti puntano su coloro che – sebbene siano considerati giocatori di centrocampo – nelle loro squadre ricoprono ruoli d’attacco.

A questo proposito, il miglior centrocampista dello scorso anno – Ilicic – è diventato attaccante. Ma non disperate, le alternative di lusso non mancano, anche se serviranno parecchi crediti per acquistarle.

1 – CHIESA

È stato corteggiato per tutta l’estate dalle big d’Europa e soprattutto dalla Juventus, ma alla fine la Fiorentina del nuovo patron Commisso è riuscita a blindarlo. Federico Chiesa è una vera garanzia del ruolo: titolare fisso, ottimi voti, molti bonus e un discreto fiuto del gol. Irrinunciabile.

2 – SUSO

Molti esperti di Fantacalcio storceranno il naso. Lo scorso anno Suso ha fatto innervosire molti appassionati – e anche tanti milanisti – perché è stato molto discontinuo. Alla fine, però, il bottino è stato abbastanza positivo: 7 gol e 9 assist con 6,87 di media voto. Quest’anno è il trequartista del nuovo Milan di Giampaolo e nel precampionato ha già dimostrato di poter essere più presente in zona gol. Per questo puntiamo su di lui.

3 – ZANIOLO

Il baby Zaniolo si è preso la Roma. Dopo il primo anno di ambientamento, condito però da ottime prestazioni, grandi spunti e gol pesantissimi – anche in Champions – l’ex Inter è pronto a una stagione da protagonista. Fonseca gli ha ritagliato il ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1: i gol potrebbero fioccare.

4 – FABIAN RUIZ

Lo scorso anno è stata la nota più lieta del Napoli di Ancelotti. Fabian Ruiz ha stupito tutti con la sua classe, la sua visione di gioco e anche con il suo fiuto del gol. Motivo per cui quest’anno giocherà molto più spesso e anche in una posizione più vicina alla porta avversaria. Assist, gol e buone prestazioni per lui. Da prendere.

5 – PAPU GOMEZ

Il Papu Gomez è il simbolo più bello dell’Atalanta di Gasperini, capace di arrampicarsi lo scorso anno fino al terzo posto in campionato, guadagnando per la prima volta la Champions League. Rispetto all’inizio della sua carriera, l’argentino non gioca più come esterno puro, ma si accentra e fa anche il play. La presenza in zona gol però non ne risente: per lui l’anno scorso 7 gol, 10 assist e una media voto del 7,03.

Fantacalcio consigli asta centrocampisti | I migliori per qualità/prezzo

Facile fare affidamento sui centrocampisti top. Però quei giocatori hanno un costo molto importante e quindi non potremo prenderne più di due o tre al massimo, se siamo fortunati.

Ecco perché il Fantacalcio impone di guardare anche a quei giocatori che garantiscono ottimi bonus e buoni voti, anche senza richiedere spese roboanti. Ecco la nostra selezione:

1 – DE PAUL

De Paul è il faro dell’Udinese. Lo scorso anno la squadra friulana ha rischiato seriamente la retrocessione, per questo motivo in questa stagione l’imperativo è risollevarsi. Tutto il gioco passerà tra i piedi dell’argentino, che batte anche le punizioni ed è rigorista. C’è una sola incognita: il calciomercato. De Paul è molto richiesto, l’Udinese riuscirà a resistere agli assalti delle big?

2 – CALLEJON

Negli ultimi anni il Napoli ha cambiato molti allenatori. Da Benitez ad Ancelotti, passando per Sarri. Ma sull’ala destra ha giocato sempre lui: Callejon è una vera garanzia al Fantacalcio. Se poi, come quest’anno, viene considerato centrocampista, avete proprio fatto bingo. Lo scorso anno non è stato molto presente in zona gol (3 reti), ma ora è pronto a rifarsi.

3 – MILINKOVIC-SAVIC

Per tutta l’estate la sua permanenza alla Lazio è rimasta in bilico, ma alla fine Lotito ha resistito alle offensive del Manchester United. Milinkovic-Savic è pronto a guidare il centrocampo celeste con i suoi centimetri e la sua classe. Sempre presente in zona gol, anche se lo scorso anno poteva fare di meglio, è sempre un investimento da fare.

4 – PAQUETÀ

In un Milan che rimane una grande incognita, siamo certi che a centrocampo la sua classe cristallina inizierà a farsi vedere con più costanza rispetto ai suoi primi sei mesi rossoneri. Paquetà giocherà da mezz’ala e non da trequartista, ma il suo apporto alla manovra offensiva sarà sempre importante. Ha iniziato la preparazione in ritardo, servirà aspettarlo per qualche giornata.

5 – NAINGGOLAN

Non c’è molto da dire su Nainggolan. Scaricato dall’Inter come se fosse l’ultimo dei bidoni, il belga ha fatto una scelta di cuore, tornando della sua Cagliari. In Sardegna avrà molte meno pressioni, ma è lì che ha dimostrato tutto il suo repertorio. Se riuscirà a non farsi condizionare eccessivamente da qualche problema nella vita privata, sarà un crack in questa stagione.

Fantacalcio consigli asta centrocampisti | Le scommesse

Non c’è Fantacalcio senza le scommesse dell’anno, quei calciatori su cui nessuno punterebbe e che invece si rivelano poi dei veri fenomeni.

Spesso sono i bonus delle scommesse a garantire più possibilità di vittoria finale al Fantacalcio. Ecco perché vi consigliamo di pescare tra questi centrocampisti:

1 – BONAVENTURA

Fa strano vedere un mostro sacro della nostra Serie A come Bonaventura tra le scommesse. Ma purtroppo per lui, viene praticamente da un anno di stop a causa di un infortunio al ginocchio. Il suo rientro doveva avvenire solo a settembre/ottobre, ma il centrocampista ha bruciato le tappe. Giampaolo inizierà a dargli spazio in modo graduale, ma l’apporto in zona gol di Bonaventura potrebbe essere devastante. E il prezzo del suo cartellino, nell’asta, potrebbe essere più basso del solito.

2 – MALINOVSKYI

È stato uno degli acquisti più importanti di questa stagione per l’Atalanta. Malinovskyi è arrivato in nerazzurro per fare il vice-Gomez, o anche il vice-Freuler. Non sarà quindi titolare fisso. Eppure, tutti gli allenatori conoscono ormai il forte turnover di Gasperini, che quest’anno dovrà affrontare anche la Champions. Quindi si potrebbe investire su questo jolly.

3 – SCHONE

Il Genoa ha portato a casa un vero specialista dei calci da fermo. Su punizione, Schone è davvero uno dei giocatori più letali del nostro campionato. Con Andreazzoli, l’ex Ajax giocherà da regista, ma da lui ci si aspetta diversi bonus e soprattutto ottime prestazioni.

4 – RIBERY

È il fiore all’occhiello della roboante campagna acquisti della Fiorentina. Sul talento del francese, ex Bayern Monaco, non si discute. Andrà ad alzare tantissimo la classe del centrocampo con la sua capacità di creare gioco, saltare l’uomo e andare in gol. E la cosa più bella è che giocherà nel tridente d’attacco con Chiesa e Boateng. C’è tuttavia la grande incognita legata alle sue condizioni fisiche: ve la sentite di rischiare? Noi sì.

5 – MANCOSU

Come quinta scommessa ci affidiamo al capitano del Lecce, Mancosu, che lo scorso anno in Serie B ha portato a casa ben 13 gol e 6 assist, da rigorista e tiratore di punizioni. Un buon investimento con pochi crediti, anche se inizia la stagione da infortunato.