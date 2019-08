Cresce il consenso social a Giuseppe Conte durante i giorni di crisi di governo

Durante gli ultimi giorni di crisi di governo la crescita di Matteo Salvini sui social ha subito una battuta d’arresto.

Proprio in seguito alla decisione del leader della Lega di strappare l’alleanza di governo con il movimento 5 Stelle, Salvini ha subito un calo di consensi: 16 mila follower persi dall’8 al 13 agosto, come riportano i dati della piattaforma Socialblade.

Proprio nello stesso periodo il premier dimissionario Conte ha guadagnato oltre 26mila follower raggiungendo ben 1 milione di seguaci, affiancando i numeri di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Ma l’ormai ex presidente del consiglio non ha solo accresciuto la popolarità per quanto riguarda i follower, ma anche le interazioni: su Facebook il post relativo alla lettera inviata a Salvini sul caso Open Arms ha guadagnato oltre 330mila internazioni positive su Facebook, mentre la risposta del ministro dell’Interno ne ha ottenute solo 120mila, ovvero un terzo di quelle di Giuseppe Conte.

Eppure guardando i numeri in una prospettiva più ampia, sembra che la macchina della propaganda social di Matteo Salvini guidata dal suo stratega digitale Luca Morisi non abbia rivali: i fan su Facebook sono cresciuti in media di oltre un milione all’anno a partire da marzo 2018. Prima dell’inizio dell’esperienza di governo e subito dopo le elezioni politiche del 2018 Salvini aveva su Facebook 2,2 milioni di “mi piace”, a marzo 2019 Salvini ne vantava 3,5 milioni.

Oggi, malgrado la flessione, vanta ancora 3,7 milioni di “likes”, mentre Luigi Di Maio ne conta “solo” 2,2 milioni, comunque in crescita durante i giorni di crisi di governo dall’8 al 13 agosto 2019.

Crisi di governo: Salvini perde 10mila follower su Facebook. E Conte cresce sui social