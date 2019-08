Crisi di governo, programmazione speciale tv di oggi pomeriggio, 20 agosto 2019

Martedì particolare, anche per la televisione italiana che tratterà dal pomeriggio del 20 agosto 2019 fino alla sera della crisi di governo. Qual è la programmazione speciale che parte questo pomeriggio?

Enrico Mentana ha annunciato una vera e propria Maratona su La7 a partire dalle 14,15 che durerà fino alle 20,00 con l’intento di seguire passo dopo passo il discorso di Giuseppe Conte e la possibile salita al Quirinale.

Vediamo qual è il cambiamento della programmazione televisiva di quest’oggi, 20 agosto 2019, dal pomeriggio alla sera, dalla Rai alla Mediaset.

Crisi di governo tv | Cambio programmazione

La politica che non va in ferie altera anche la programmazione televisiva. La7 farà spazio alle vicende che vedranno protagonista Giuseppe Conte (e le conseguenze ad eventuali dimissioni) mandando in onda una super maratona che partirà alle 14,15 e durerà fino alle 20 con Enrico Mentana che racconterà dallo studio gli sviluppi dopo il discorso di Conte (atteso per le 15 dopo la Conferenza dei capigruppo).

Anche la Rai cambia programmazione quest’oggi: Rai 2 trasmette un lungo speciale condotto da Marina Nalesso, dalle 14.50 alle ore 18. Rai 1 invece farà posto in prima serata a uno speciale del TG1 – I giorni della crisi mettendo da parte il film “Il professor Cenerentolo” di Pieraccioni previsto per questa serata.

Rai3, poi, manda in onda il solito appuntamento di “Linea Notte” che tratterà dell’argomento dilungandosi per un’ora. Anche RaiNews24 manderà un onda uno speciale a partire dalle 14,45 condotto dal direttore Antonio Di Bella.

Infine, in casa Mediaset a partire dalle 14,30 andrà in onda uno Speciale TG4. In seconda serata, sempre su Rete4, va in onda Stasera Italia dedicata alla giornata di Conte.

