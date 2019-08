Ultimi sondaggi oggi 19 agosto: la Lega rallenta

Matteo Salvini potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba. È quanto sostengono molti esperti, i quali sono convinti che il leader della Lega abbia rallentato la sua corsa nei sondaggi.

Ecco perché il leader del Carroccio, dopo aver deciso di aprire la crisi di governo per capitalizzare il suo consenso alle urne, adesso non sarebbe più convinto di ridare la parola agli italiani, spaventato anche da un possibile governo formato dal M5s e dal Pd.

Secondo le rivelazioni dei principali istituti di rivelazione, la Lega viaggia sempre tra il 35 e il 36 per cento, ma negli ultimi giorni il trend, ormai positivo da mesi, si sarebbe invertito. Se fino a qualche giorno fa il Carroccio aspirava ad arrivare al 40 per cento, ora l’obiettivo sarebbe quello di non scendere sotto il 30.

Ma quali sono i motivi di questo presunto calo? Gli errori commessi nelle ultime ore da quello che sino a qualche giorno fa era considerato un politico infallibile: Matteo Salvini. Secondo Roberto Weber di Ixè, il ministro dell’Interno paga la fragilità mostrata in questi ultimi giorni, che si scontra con quella della fermezza proposta in un anno e mezzo di governo.

Una tesi confermata anche da Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend, il quale dichiara anche che i numeri potrebbero peggiorare ulteriormente in caso di una riappacificazione con il Movimento 5 Stelle, a questo punto difficilmente spiegabile all’elettorato.

Chi potrebbe guadagnare dalla crisi di consensi di Salvini, secondo Antonio Noto, è il Movimento 5 Stelle che, dopo mesi, sembra essere ritornato a salire nei sondaggi. Anche il Pd potrebbe trarre giovamento da questa situazione, anche se la Lega resta ancora lontana.

Sondaggi elettorali oggi: i dati in sintesi

Lega: 36,1 per cento

Pd: 23,4 per cento

M5S: 18,2 per cento

Fratelli d’Italia: 7,1 per cento

Forza Italia: 6 per cento

Più Europa: 2,3 per cento

La Sinistra: 1,8 per cento

Federazione dei Verdi: 1,8 per cento