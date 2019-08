Ultimi sondaggi oggi 18 agosto:

Andare a elezioni anticipate e o non andarci? È il grande dilemma che sta scuotendo i partiti italiani dopo lo strappo di Salvini. Ma in attesa della settimana prossima, che si rivelerà decisiva per le sorti del paese, vediamo cosa vogliono gli italiani. Secondo Openpolis, a volere il ritorno alle urne già in autunno sono perlopiù gli elettori di Fratelli d’ Italia.

Dal 2018 a oggi il partito di Giorgia Meloni ha avuto un grosso exploit in termini di consensi, che porta gli elettori a pensare che un ritorno alle urne anticipato possa rivelarsi una mossa vincente per capitalizzare il consenso. Discorso simile vale anche per la Lega, ma soltanto il 55 per cento degli elettori di Salvini pensa che sia opportuno un ritorno al voto entro la fine del 2019. Discorso opposto sul fronte Movimento Cinque Stelle.

Gli elettori, così come la dirigenza del partito, sanno bene che uno scioglimento anticipato della legislatura potrebbe essere molto poco favorevole per Di Maio e compagni, che – stando agli ultimi sondaggi – vedrebbero ridotto di molto il numero dei loro parlamentari. Solo il 39 per cento dei grillini vede dunque appetibile l’idea di voto anticipato. In casa dem è il 41 per cento degli elettori a pensare che sia meglio tornare alle elezioni, a un anno e qualche mese dalle precedenti. In casa Forza Italia a volere le elezioni anticipate è il 56 per cento degli elettori.

Sondaggi elettorali oggi: i dati in sintesi

Intanto, secondo le ultime rilevazioni, questi sono i dati in sintesi di ciascun partito.

Lega: 36,1 per cento

Pd: 23,4 per cento

M5S: 18,2 per cento

Fratelli d’Italia: 7,1 per cento

Forza Italia: 6 per cento

Più Europa: 2,3 per cento

La Sinistra: 1,8 per cento

Federazione dei Verdi: 1,8 per cento