Previsioni meteo di oggi, 15 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 15 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 15 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia previsti annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievi con qualche rovescio sparso associato, in particolare durante le ore pomeridiane sulle aree del Trentino Alto Adige.

Sul resto del nord cielo poco nuvoloso a parte qualche isolato addensamento durante le ore centrali della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro ampio soleggiamento con velature in transito durante la giornata sulle regioni peninsulari.

SUD E SICILIA

Al sud giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, salvo locali addensamenti cumuliformi lungo le aree costiere tirreniche con qualche isolato rovescio..

Previsioni meteo oggi giovedì 15 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo sull’Emilia Romagna e il centro-sud compresa la Sicilia. Più marcato su Molise, Puglia e Basilicata. In lieve rialzo sulle aree centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia. Stazionare altrove. Massime in diminuzione su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-meridionale. In aumento su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Senza variazioni di rilievo altrove.

VENTI

Venti da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna. Da deboli a moderati settentrionali sul resto del centro-sud. Rinforzi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Deboli orientali sulla pianura padana. Deboli da sud sulla Liguria. Deboli variabili sul resto dell’Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 15 agosto 2019 | MARI

Da mossi a molto mossi il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico. Da poco mossi a mossi i restanti mari.