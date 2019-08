Previsioni meteo di oggi, 11 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 11 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 11 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 11 agosto 2019 | NORD

Dopo il grande caldo del ciclone africano di ieri, nella giornata di oggi si assisterà a un leggero passo indietro nel Nord Italia. Sono attese infatti molte nubi sulle Alpi e sulle Prealpi, dove ci saranno rovesci e temporali che si intensificheranno nel corso della serata, spostandosi anche su Valle d’Aosta e Piemonte e Lombardia settentrionali. Cielo sereno nelle altre zone.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna continua invece la fase di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature intorno alla media stagionale – dunque, molto alte – e nessun rischio di piogge. Sia di mattina, che di pomeriggio e in serata.

SUD E SICILIA

Anche al Sud e in Sicilia ci sarà, in questa domenica 11 agosto 2019, prevalenza di cielo sereno. Sono attesi però locali annuvolamenti lungo le coste tirreniche della Calabria, soprattutto nelle prime ore del mattino e in tarda serata.

Previsioni meteo oggi domenica 11 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Friuli-Venezia Giulia, sulla Sardegna meridionale, in tutto il Sud e sulle regioni centrali adriatiche. Sul resto del paese i valori minimi saranno invece stazionari, senza nessun calo.

Per quanto riguarda le massime, invece, ci sarà un sensibile aumento sul Friuli-Venezia Giulia, sulle regioni centrali, sulla Puglia e sull’area tirrenica meridionale. In lieve calo, invece, i valori in Piemonte. Stazionari altrove.

VENTI

Venti deboli variabili sul Nord Italia, che nell’area della pianura padana si disporranno da est. Deboli settentrionali, invece, nel resto del paese, con temporanei rinforzi nelle aree ioniche.

Previsioni meteo oggi domenica 11 agosto 2019 | MARI

Tutti i mari, in questa giornata, saranno poco mossi, ad eccezione dello Ionio e del canale di Sardegna, classificati come localmente mossi.