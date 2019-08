Pensioni News, tutte le ultime notizie su previdenza, Quota 100 e riforme di oggi, 11 agosto 2019

Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 11 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, domenica 11 agosto 2019:

Pensioni news: per la quota 100 contano anche i contributi versati all’estero

Una circolare (117/2019) dell’Inps rende note nuove indicazioni relative alla pensione con “quota 110”. Chi ha lavorato all’estero potrà cumulare i contributi in Italia con quelli versati all’estero. Il beneficio riguarda il lavoro svolto non solo in paesi della Comunità europea ma anche in paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Il cumulo sarà possibile solo per chi ha maturato in Italia un periodo di contributi di almeno 52 settimane, per i paesi extracomunitari invece il periodo varia in base agli accordi bilaterali. La quota 100 è aperta anche a chi percepisce una pensione estera.

