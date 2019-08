Crisi governo: la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte

Primo atto formale della crisi di governo con la Lega che presenta una mozione di sfiducia in Senato al premier Giuseppe Conte.

Lo ha comunicato in una nota il partito guidato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona” si legge nel comunicato diffuso alla stampa.

La decisione del Carroccio ovviamente non è inaspettata, anzi. Si tratta del primo atto formale della Lega dopo le parole di Matteo Salvini che aveva affermato la fine dell’esecutivo gialloverde, invocando il ritorno alle urne.

Il premier Conte, dal canto suo, aveva chiesto che la crisi venisse “parlamentarizzata”. Non è ancora, comunque, quando avverrà il voto di fiducia. L’aula del Senato, infatti, è attualmente chiusa per ferie e, prima di procedere alla votazione, bisogna dare il tempo necessario ai senatori di ritornare dalle ferie.

Anche su questo, nelle prossime ore, potrebbe aprirsi una vera e propria battaglia politica. Salvini, infatti, preme affinché si voti prima di Ferragosto affinché si possa andare al voto entro il 13 ottobre. Il premier Conte, invece, non avrebbe nessuna fretta e potrebbe rinviare il tutto al 20 agosto, con le camere che a quel punto potrebbero essere sciolte intorno al 23.

Le prossime ore, dunque, saranno caldissime sul fronte politico.

