Crisi di governo: “La terza più grande economia dell’eurozona nel caos”: il catastrofico editoriale del Financial Times

“La terza più grande economia dell’eurozona nel caos”. È il titolo del Financial Times, uno dei più autorevoli quotidiani britannici, sulla crisi di governo italiana. La notizia è in apertura del sito del quotidiano. L’articolo cita l’opinione di Giovanni Orsina, docente di scienze politiche all’università Luiss di Roma, secondo cui Mattarella potrebbe nominare un governo ad interim per guidare l’Italia durante la campagna elettorale.

“Poiché a organizzare le elezioni è il ministro degli Interni, di cui è capo Salvini, il presidente della repubblica potrebbe decidere che non è giusto che sia questo governo a gestire il voto”, afferma il professor Orsina.

La notizia è riportata anche dagli altri quotidiani britannici, che analizzano le polemiche tra i due diversissimi alleati di governo.

“Salvini già si muove da tempo come se fosse già in campagna elettorale, minacciava elezioni da settimane dopo che la Lega ha raggiunto il 39 per cento dei consensi nei sondaggi, mentre i 5 Stelle sono scesi al 15”, scrive il Guardian.

“Salvini vuole nuove elezioni nel tentativo di ottenere da solo il controllo dell’Italia”, titola invece il Times.

Tutti i quotidiani internazionali danno per certa l’ipotesi di voto anticipato già in autunno, lo stesso periodo in cui anche il Regno Unito potrebbe tornare alle urne, dopo l’eventuale sfiducia a Boris Johnson a settembre. Lo stesso neopremier britannico ha annunciato che se verrà sfiduciato, si andrà alle urne il 1 novembre, il giorno dopo la Brexit.

