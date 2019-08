Crisi di governo, il tweet di Nicola Zingaretti: “Il Pd è pronto alla sfida”

“La maggioranza non c’è più, subito al voto”. È stata questa la frase, scritta in una nota del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha ufficialmente aperto la crisi di governo. La tenuta dell’esecutivo gialloverde è infatti ormai agli sgoccioli e tutte le forze politiche stanno già pensando alle prossime elezioni. Come il Pd di Nicola Zingaretti che, con un post sul suo profilo Twitter, ha annunciato che i dem sono “pronti alla prossima sfida”.

“Nelle prossime elezioni non si deciderà quale governo ma il destino della nostra democrazia”, ha scritto Zingaretti, aggiungendo che “il Pd Network chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi”. Il segretario del principale partito di opposizione ha poi concluso il tweet scrivendo “Al lavoro per far vincere l’Italia migliore”.

Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà quale governo ma il destino della nostra democrazia. Il @pdnetwork chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Al lavoro per far vincere l’Italia migliore#CrisiDiGoverno — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 8, 2019

“Inutile andare avanti a colpi di No e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di ‘Signor No'”, ha affermato il ministro degli Interni Matteo Salvini che già ieri, 7 agosto, aveva fatto intendere – parlando dal palco di Sabaudia, la prima delle tappe del suo tour estivo – che non sarebbe stato disposto a continuare a governare con un alleato come il M5s.

Il capo politico dei pentastellati e ministro del Lavoro, nel frattempo, ha parlato per il Movimento e risposto al leader del Carroccio: “Siamo pronti a voto, la Lega ha preso in giro Paese. Della poltrona non ci interessa nulla e mai ci è interessato. Una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze”.

Il vicepremier dei Cinque Stelle ha poi fatto un appello ai partiti: “C’è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari. È una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e mandiamo a casa 345 vecchi politicanti. Se riapriamo le Camere per la parlamentarizzazione, a questo punto cogliamo l’opportunità di anticipare anche il voto di questa riforma, votiamola subito e poi ridiamo la parola agli italiani. Il mio è un appello a tutte le forze politiche in Parlamento: votiamo il taglio di 345 poltrone e poi voto”.

