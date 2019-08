Tav: il senatore Airola (M5S) va in confusione sui numeri

Durante il dibattito al Senato sulla Tav, nella mattina di oggi, mercoledì 7 agosto, il senatore M5S Alberto Airola è andato in confusione nel citare le cifre relative al treno Alta velocità Torino-Lione. Il video del suo intervento è diventato in pochi minuti virale.

Airola tenta di motivare il no del Movimento Cinque Stelle alla Tav, snocciolando alcuni numeri. Mentre lo fa, però, confonde certe cifre con altre e il discorso diventa contraddittorio. Airola se ne rende conto e si interrompe. La collega Elisa Pirro, senatrice M5S, dai banchi subito dietro prova a suggerirgli i numeri corretti, ma il risultato è di generare ulteriore confusione nel senatore, che finisce col chiedere scusa all’aula.

“…Perché i francesi pagheranno per i loro 45 chilometri un miliardo, più o meno, mentre noi… cioè loro, per i 12,5 chilometri, pagheranno un miliardo… No scusate, è il contrario: 45 milioni, chilometri, sono italiani e l’Italia paga due terzi, 4 miliardi”, dice Airola. La collega Pirro si mette le mani sul volto e cerca di comunicargli le cifre corrette. Il senatore si blocca, ascolta il suggerimento e riprende a parlare: “Scusate, 45 chilometri sono francesi e l’Italia… Scusate ma i dati sono molti, vi prego di avere pazienza”.

Quali sono le cifre corrette? Probabilmente Airola faceva riferimento a questi due dati. Primo: dei 57,5 chilometri del tunnel della Tav Torino-Lione, 45 sono su territorio italiano e 12,5 in terra francese. Secondo: l’Italia deve sostenere i due terzi della spesa per l’opera.

