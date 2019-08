Salvini a Sabaudia dopo l’incontro con Conte, l’ombra della crisi di governo

Matteo Salvini interviene a Sabaudia, in provincia di Latina, dopo un incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, nel giorno in cui si fa concreta l’ipotesi di una crisi di governo. Oggi, mercoledì 7 agosto 2019, l’esecutivo M5S-Lega si è spaccato in Aula al Senato sul voto sulla Tav. I leghisti hanno votato con le opposizioni contro la mozione del Movimento 5 Stelle che bocciava la linea dell’Alta Velocità Torino-Lione. E il partito di Luigi Di Maio è rimasto isolato. Quella che ha preso forma è una frattura evidente nella maggioranza, mai vista nei primi 14 mesi di vita dell’esecutivo gialloverde.

Quello di Sabaudia è uno degli appuntamenti del tour estivo lanciato da Salvini nelle regioni del Centro e del Sud (qui il programma completo). Nella piazza del Municipio a Sabaudia, zona di influenza tra gli altri del sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon, per l’arrivo del ministro dell’Interno è stato montato il palco con la grande scritta ‘Prima gli italiani’.

Lo scontro in aula sulla Tav

Le voci di una crisi di governo sono cominciate a circolare a metà giornata, quando in Aula al Senato, al momento delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sulla Tav, sono state confermate le distanze tra i due partiti che sostengono l’esecutivo Conte. In particolare sono stati i rappresentati della Lega ad evidenziare le distanze con gli alleati del M5S.

Il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, ha affermato: “La mozione M5S impegna il Parlamento e non il governo, ma la questione politica resta. Se fate parte del governo dovete essere a favore della Tav”. E poi: “Ci sono troppi ostacoli che impediscono a questo governo di crescere. Noi vogliamo andare avanti, non indietro”.

Le frecciate ai pentastellati sono state continue. “Potremmo condividere la questione identitaria ma se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto sì dovete essere a favore della Tav, non ci sono alternative”, ha detto ancora Romeo in Aula ricordando che Conte si è espresso chiaramente a favore dell’opera nei giorni scorsi. “Su un tema così importante – ha proseguito il capogruppo – avere due partiti di maggioranza, uno che vota in un modo e l’altro in un altro, pone sul tavolo una questione politica chiara e evidente: chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che seguiranno nei prossimi giorni e mesi”.

Il M5S intanto ha risposto alla Lega in maniera altrettanto dura. Su Facebook i pentastellati hanno replicato: “Abbiamo portato il Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L’inciucio è servito! Aprite gli occhi!”.

Quando hanno lasciato il Senato Salvini e Di Maio, che erano entrambi presenti a Palazzo Madama, non si sono rivolti nemmeno un saluto. E già prima dell’inizio della seduta sulle mozioni Tav il M5S aveva convocato un’assemblea dei senatori da tenersi nel pomeriggio, prima di un’assemblea congiunta prevista in serata, con il capo politico Di Maio.

Fonti parlamentari del M5S hanno poi fatto sapere che nell’assemblea congiunta non si sarebbe discusso della tenuta del governo ma sarebbero stati affrontati “altri punti in vista della riorganizzazione avviata”.

Secondo fonti leghiste a Palazzo Chigi l’incontro tra Conte e Salvini è stato “lungo, pacato e cordiale”. Secondo voci premier e ministro avrebbero affrontato anche il tema di un rimpasto di governo, la sostituzione di ministri in quota M5S.