Alle prossime elezioni gli italiani non avranno bisogno di portare con sé al seggio la tessera elettorale cartacea: il documento in formato fisico sarà infatti superato dalla sua versione digitale. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova.

“Prima di luglio – ha spiegato Zangrillo – abbiamo realizzato una semplificazione molto importante, sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa: è la disponibilità della tessera elettorale digitale”. “È una semplificazione importante per i cittadini”, ha sottolineato ministro: “Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli”.

La novità – che per molti elettori debutterà alle elezioni politiche del prossimo anno – è stata pensata con l’obiettivo di scongiurare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.

“Vogliamo trasformare la burocrazia da ostacolo a motore di sviluppo”, ha aggiunto Zangrillo. “E la digitalizzazione è uno degli strumenti che ci può aiutare a rendere ancora più rapido questo percorso di modernizzazione. Il futuro della Pubblica Amministrazione passa dalla digitalizzazione e dall’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale”.