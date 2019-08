Serie B, il calendario 2019 2020: tutte le partite dopo il sorteggio di oggi

Anche la Serie B, come la Serie A, entra nel vivo della nuova stagione: oggi, martedì 6 agosto 2019, è infatti il giorno del sorteggio del calendario per la stagione 2019 2020. Alle ore 20, con un evento in diretta dal Chiostro di San Francesco di Ascoli, la Lega Serie B ufficializza il calendario con tutte le partite della prossima stagione della serie cadetta.

Quella che sta per iniziare è una stagione molto attesa, soprattutto dopo il ritorno alle 20 squadre, dopo molti anni passati a 22 e lo scorso a 19 a causa dell’esclusione di Avellino, Bari e Cesena.

Ma qual è il calendario ufficiale del prossimo campionato di Serie B? Vediamo insieme tutte le partite della stagione 2019 2020.

Calendario Serie B 2019 2020, le 38 giornate

Quest’anno cade anche il 90esimo “compleanno” della Serie B, che vanta però “solo” 88 campionati disputati, visto che nel 1943/44 e nel 1944/45 non si giocò a causa della guerra. Per l’occasione, durante l’evento di Ascoli viene presentato un logo speciale. Oltre al nuovo pallone della stagione 2019 2020, firmato Kappa

Calendario Serie B 2019 2020, le date

Diamo uno sguardo alle date principali del calendario della Serie B 2019 2020. La nuova stagione inizia ufficialmente venerdì 23 agosto 2019, quando si gioca il primo anticipo della prima giornata. La conclusione del campionato invece è prevista per mercoledì 20 maggio 2020.

I turni infrasettimanali della stagione saranno quattro:

martedì 24 settembre 2019

martedì 29 ottobre 2019

martedì 3 marzo 2020

martedì 21 aprile 2020

La Serie B, proprio come lo scorso anno, giocherà anche nel periodo di Natale. Sono infatti previsti due turni (il penultimo e l’ultimo del girone di andata), uno nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre 2019) e uno subito dopo, 29 dicembre. Dopo inizierà la sosta invernale, che durerà dal 30 dicembre 2019 al 18 gennaio 2020.

Calendario Serie B 2019 2020, i criteri per il sorteggio

Ovviamente, come in ogni sorteggio che si rispetti, ci sono dei criteri e dei regolamenti ben precisi da rispettare nella compilazione del calendario di Serie B.

In questo campionato non ci sono teste di serie, per cui tutte le squadre possono incontrarsi alla prima o all’ultima giornata della stagione. Possono dunque esserci anche big match all’inizio o alla fine del torneo.

C’è però un’eccezione: la Lega ha stabilito che non possono ripetersi le stesse partite che ci sono state già alla prima o all’ultima giornata della stagione scorsa.

Inoltre, ci sono regole relative anche all’alternanza di partite tra casa e trasferta. Nelle ultime quattro giornate, infatti, le partite in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta.

In ogni girone, del resto, non possono esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa e in trasferta. Allo stesso tempo, ci sono alcune coppie club per cui è obbligatoria l’alternanza assoluta delle gare in casa e trasferta: Salernitana/Juve Stabia, Spezia/Virtus Entella, Pisa/Livorno.

Ci sono infine squadre che condividono lo stesso stadio con un altro club, che milita però in Serie A (Udinese/Pordenone, Hellas Verona/Chievo). Per loro è previsto un disallineamento di alcuni turni di campionato dal calendario di Serie A.

Calendario Serie B 2019 2020, il regolamento di playoff e playout

Il ritorno al format a 20 squadre lascia invariato il regolamento relativo alla formula dei playoff e dei playout. Al termine del campionato, quindi, le prime due in classifica saranno automaticamente promosse in Serie A.

Ai playoff – per scoprire la terza squadra promossa in massima serie – parteciperanno invece le squadre classificate tra la terza e l’ottava posizione. I playoff non si disputano solo se tra la terza e la quarta in classifica c’è un distacco maggiore di 14 punti.

Per quanto riguarda le retrocessioni, le ultime tre squadre classificate vanno direttamente in Serie C. I playout, invece, si giocano tra la quartultima e la quintultima squadra: solo una delle due sarà infatti retrocessa.

Calendario Serie B 2019 2020, le squadre partecipanti

Come già anticipato, quest’anno la Serie B è tornata a 20 squadre. Non ci sarà più, quindi, il turno di riposo settimanale per uno dei club iscritti, come succedeva l’anno scorso. Ma si giocherà sempre.

Ecco le 20 squadre iscritte al campionato di Serie B 2019 2020:

Ascoli

Benevento

Chievo Verona (retrocesso dalla Serie A)

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Crotone

Empoli (retrocesso dalla Serie A)

Frosinone (retrocesso dalla Serie A)

Juve Stabia (promossa dalla Serie C)

Livorno

Perugia

Pescara

Pisa (promosso dalla Serie C)

Pordenone (promosso dalla Serie C)

Salernitana

Spezia

Trapani (promosso dalla Serie C)

Venezia

Virtus Entella (promossa dalla Serie C)