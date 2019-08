Salvini e Aldo Moro al mare: il commento di Fusaro sulle foto a confronto

Anche Diego Fusaro ha detto la sua sul contrasto tra la foto al mare di Aldo Moro in giacca e cravatta e quella di Salvini, con pancia nuda in vista e mojito in mano, al Papeete beach di Milano Marittima.

“Gira in rete la foto di Aldo Moro in spiaggia: composto, olimpico, gravido di dignità. La foto viene contrapposta a quella di Salvini ignudo, baldanzoso e intento a trangugiare una polibibita zuccherina al Papeete, locale ipermondialista della movida della Erasmus generation borderless”, scrive Diego Fusaro, con il suo ormai noto registro.

“Giusta la contrapposizione tra due epoche, quella del capitalismo borghese (Moro) e quella del turbocapitalismo postborghese (Salvini). È la stessa contrapposizione che trovate, ad esempio, tra un Togliatti, composto, dignitoso e serio, e un Renzi in tenuta da startupper o un Luxuria in tenuta da gay pride”, continua Fusaro.

“Il capitalismo borghese, pur con le sue dosi di sfruttamento e di alienazione, era una cosa seria. Il turbocapitalismo postborghese, che ha rinsaldato sfruttamento e alienazione, non è più nemmeno serio. Lascia disgustati e, dove appare soddisfatto di sé, è necessariamente volgare”, conclude Fusaro, attaccando il vicepremier.

Fusaro negli ultimi mesi ha spesso difeso il ministro dell’Interno e le sue politiche in ambito migratorio.