Offerte Iliad agosto 2019: le migliori tariffe mobile per i nuovi clienti

Ormai da un anno in Italia, accanto agli operatori tradizionali come Tim, Vodafone, Wind e Tre (che si sono fuse), c’è anche Iliad, l’operatore telefonico francese a basso costo che è arrivato nel nostro paese facendo molto discutere per le sue offerte super vantaggiose: anche per il mese di agosto 2019 ci sono diverse tariffe molto convenienti, con il chiaro scopo di sottrarre clienti alla concorrenza.

In poco più di un anno, Iliad si è ritagliata una fetta di mercato molto importante anche in Italia, dopo il successo avuto proprio in Francia. Ad oggi, infatti, Iliad è il quarto operatore con infrastruttura in Italia, dopo le aziende citate poco sopra. In alcune zone dell’Italia, Iliad si appoggia alle antenne di Wind e Tre.

Ma quali sono le principali offerte Iliad di agosto 2o19? Vediamo insieme le migliori tariffe mobile destinate ai nuovi clienti, con particolare attenzione ai giga di internet, sms e minuti di chiamate compresi nel pacchetto.

Offerte Iliad agosto 2019: Giga 50

La principale offerta di agosto 2019 è Giga 50.

Il pacchetto prevede minuti di chiamata illimitati, sms illimitati e, come dice il nome stesso dell’offerta, 50 giga di internet in 4G / 4G+ (4 giga in roaming UE). Una volta superata la soglia dei giga, previo espresso consenso, si può continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 mega.

Il prezzo è di 7,99 euro per sempre. Non ci sono vincoli di durata ed è possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento.

Ovviamente nell’offerta non è incluso il costo dell’attivazione di una nuova SIM Iliad, passo obbligatorio per tutti i nuovi clienti. Per attivare una nuova SIM dell’operatore francese è necessario pagare 9,99 euro: nel prezzo è compresa l’attivazione e la spedizione della scheda.

Offerte Iliad agosto 2019: Iliad Voce

La seconda offerta di agosto 2019 è invece dedicata agli utenti che non hanno la necessità di navigare su internet con il loro smartphone: stiamo parlando del pacchetto Iliad Voce.

Nel pacchetto infatti sono inclusi minuti (verso fisso e mobile) e sms illimitati. Per quanto riguarda internet, sono disponibili solo 40 mega in 4G / 4G+.

Il prezzo è di 4,99 euro per sempre.

Anche in questo caso, come per Giga 50, non ci sono vincoli di durata, è possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento e non è compreso nel pacchetto il costo di attivazione di una nuova SIM Iliad (9,99 euro).