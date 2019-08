🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 3 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Techetechetè | Ciao Darwin 7 | Belgio-Italia pallavolo

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: quale è stato il programma più visto di ieri sera, sabato 3 agosto 2019?

La serata televisiva di ieri ha visto su Rai 1 Techetechetè Superstar, con lo speciale Note di Donna: Le Signore della Tv. Su Canale 5, invece, andava in onda l’ultima replica di Ciao Darwin 7, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sugli altri canali, spiccava la partita di pallavolo tra Belgio e Italia su Rai 2, il film Ritorno al futuro II su Italia 1 e il film Il Segreto su Rai 3.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di sabato 3 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 3 agosto 2019 | Sabato | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Alla fine, il programma più visto è stato Techetechetè Superstar – Note di Donna: Le Signore della Tv, su Rai 1: la trasmissione che ripropone storici filmati della televisione ha conquistato 2.313.000 spettatori, con il 15,7 per cento di share.

Male l’ultima delle repliche di Ciao Darwin 7, che ha ottenuto solo 1.687.000 ascolti tv con il 14,4 per cento di share. Che sia il segnale che il pubblico di Canale 5 si è stufato del goliardico programma di Paolo Bonolis? O è un calo dovuto semplicemente al periodo estivo e al fatto che si trattassero di repliche della vecchia stagione?

Jenny Watwood, chi è l’ultima Madre Natura di Ciao Darwin 7

La moglie di Bonolis a TPI: “‘Ciao Darwin’? Il programma di mio marito è troppo maschilista”

Su Rai 2, invece, la partita di pallavolo Belgio-Italia ha interessato 1.233.000 spettatori (8,3 per cento), mentre poco dopo il programma Bull è stato visto da 572.000 persone (4,5 per cento). Su Italia 1 il celebre film Ritorno al Futuro II ha ottenuto 862.000 ascolti tv (6 per cento), mentre su Rai 3 il film Il Segreto si è fermato a 797.000 spettatori (5,6 per cento).

Su Rete 4, infine, la soap opera Una Vita ha ottenuto 755.000 spettatori (5,5 per cento di share), mentre su La 7 Professor T. ha registrato 215.000 ascolti tv (1,8 per cento) e su Tv 8 Premonition ha raccolto 404.000 spettatori (2,9 per cento). Chiude, sul Nove, Presa Mortale con 202.000 spettatori e il 2,1 per cento di share.

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia Access prime time, complice il fatto che su Rai 1 Techetechetè iniziasse presto, spopola su Canale 5 Paperissima Sprint, con una media di 2.102.000 spettatori e uno share del 14,5 per cento.

Su Rai 3, invece, Infinito Crimine è stato visto da 504.000 persone (3,6 per cento) mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 696.000 ascolti tv (4,9 per cento).

Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 753.000 telespettatori (5,4 per cento) nella prima parte e 960.000 (6,5 per cento) nella seconda. Su La 7 In Onda ha totalizzato 720.000 spettatori (4,9 per cento). Su Tv 8 invece 4 Ristoranti è stato seguito da 446.000 persone (3,1 per cento), mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza si è fermato a 170.000 ascolti tv e uno share dell’1,2 per cento.