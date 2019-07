Orrore in casa del calciatore dell’Arsenal Mohamed Elneny: trovato un cadavere

È giallo in casa del calciatore Mohamed Elneny, in forze all’Arsenal da 3 anni e mezzo. Nella sua abitazione in costruzione a Mahalla Al-Kubra, in Egitto, è stato trovato il cadavere di un uomo secondo quanto riportato dal sito “24.ae“.

A trovare il corpo senza vita è stato il padre del centrocampista dei Gunners e della Nazionale egiziana che ha immediatamente avvertito la polizia. Il cadavere non è stato ancora identificato e le autorità egiziane hanno subito aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.

Sembra dunque non esserci pace per la squadra di Premiere dopo la tentata rapina per le vie di Londra ai danni di Sead Kolasinac e Mesut Ozil solo pochi giorni fa.

Ora l’ex calciatore del Basilea, 27 anni, si trova ad affrontare un giallo inquietante.

