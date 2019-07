Milan Benfica, dove vedere in diretta tv e in streaming l’ICC 2019

MILAN BENFICA STREAMING TV – Il Milan continua la sua avventura nell’International Champions Cup 2019 (ICC, il più grande torneo calcistico pre-stagionale al mondo) e dopo l’esordio – con sconfitta per 1-0 – contro il Bayern Monaco si prepara a scendere in campo contro il Benfica.

Questa sera, domenica 28 luglio 2019, a partire dalle 21.05 infatti i rossoneri allenati da Marco Giampaolo sfidano i portoghesi allenati da Bruno Lage e sono tanti i tifosi alla ricerca di informazioni su dove vedere la partita amichevole in diretta tv e in streaming.

Nata nel 2013 grazie all’idea della Relevent Sports di Charlie Stillitano, la ICC d’altronde nelle sue sei edizioni ha raggiunto un grado di successo altissimo. Complice lo stop dei vari campionati e l’inizio delle preparazioni estive delle squadre, queste partite amichevoli (18 in tutto) catturano l’attenzione degli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Tutto sull’ICC 2019

Sarà così anche per i tifosi del Milan, ansiosi di vedere i progressi nel gioco della loro squadra, che si sta abituando ai nuovi schemi di Giampaolo. L’amichevole è in programma alle 21.05 in diretta dal Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, negli Stati Uniti d’America. Ecco tutte le informazioni su dove vederla in tv e in streaming.

Il calendario completo dell’ICC 2019

Milan Benfica, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in diretta tv

In Italia è il canale Sportitalia a trasmettere l’intera ICC 2019. Per vedere in diretta tv Milan Benfica, quindi, è necessario sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre a partire dalle 21 di stasera.

Se siete in possesso di un abbonamento a Sky, invece, potete vedere l’International Champions Cup a una sola condizione: che abbiate collegato al vostro decoder la digital key, lo strumento che permette di collegarvi anche al digitale terrestre.

In questo caso, vi basta andare sul canale 5060 per vedere Sportitalia e quindi per godervi la diretta tv di Bayern Milan.

Milan Benfica, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in streaming

Volete vedere invece Milan Benfica in streaming? Non c’è problema. Sportitalia, infatti, offre anche questo servizio.

Per vedere Milan Benfica su pc, smartphone e tablet vi basta andare sul sito ufficiale di Sportitalia e da lì gustarvi il match in streaming.

Come vedere l’ICC 2019 in diretta tv e in streaming

Milan Benfica streaming, le probabili formazioni di stanotte

Ma quali saranno le scelte di Giampaolo e Bruno Lage per la partita dell’ICC 2019? Ecco le probabili formazioni (calcio d’inizio 21.05, ora italiana):

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Cutrone, Piatek.

Allenatore: Marco Giampaolo

BENFICA 4-4-2: Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas.

Allenatore: Bruno Lage