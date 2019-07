Previsioni meteo di oggi, 26 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 26 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 26 luglio 2019 | NORD

Inizia il lento peggioramento per questa parte di fine mese. L’ultimo weekend di luglio vedrà infatti alcuni addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali associati che si estenderanno nel primo pomeriggio anche alle zone pianeggianti.

Un atteso miglioramento si presenterà nel ardo pomeriggio, in serata saranno presenti ancora alcuni addensamenti cumuliformi sul alpi e prealpi centro-occidentali, accompagnati da rovesci o temporali sparsi. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo sereno o poco nuvoloso nel primo mattino nella zona centrale della nostra penisola. Dalla seconda parte della mattinata però aumenterà la nuvolosità lungo le aree appenniniche con possibilità di rovesci e temporali sparsi, dal tardo mattino fino al primo pomeriggio.

Generale diradamento della nuvolosità dal tardo pomeriggio. In serata, bel tempo su tutto il centro.

SUD E SICILIA

Tanto sole previsto al Sud, eccetto qualche debole addensamento pomeridiano sulla dorsale appeninica, che potrebbe causare brevi piovaschi locali.

Previsioni meteo oggi venerdì 26 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve flessione su Toscana, levante ligure ed aree costiere ioniche, in aumento su costiera romagnola ed aree interne delle regioni centrali adriatiche, generalmente stazionarie altrove.

Massime invece in leggera diminuzione su Valle D’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana e restanti rilievi appenninici centrali, Campania e lungo le coste ioniche di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Stazionario il resto del paese.

VENTI

Venti deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Attesi forti colpi di vento nelle aree temporalesche che interessano i rilievi del settentrione.

Previsioni meteo oggi venerdì 26 luglio 2019 | MARI

I mari da poco mossi a mossi nel canale di Sardegna, tirreno meridionale ad ovest e stretto di Sicilia. Poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.