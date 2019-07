Previsioni meteo di oggi, 25 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 25 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 25 luglio 2019 | NORD

Tempo in leggero cambiamento rispetto ai giorni precedenti al Nord, soprattutto nel periodo tra la mattina e il primo pomeriggio. Sulle aree alpine, prealpine e anche a ridosso dei rilievi emiliani, infatti, si attendono deboli rovesci e qualche temporale associato, che potrebbe colpire anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia occidentale. Cielo sereno o velato in tutte le altre regioni del Nord Italia.

CENTRO E SARDEGNA

Anche giovedì 25 luglio proseguirà invece il momento di grande caldo in tutto il Centro Italia e in Sardegna, dove si attende bel tempo nella gran parte delle regioni con il transito di alcune innocue velature. Ci sono però le solite eccezioni: alcuni addensamenti pomeridiani interesseranno le zone dell’Appennino toscano e abruzzese, dove potrebbero anche arrivare isolati acquazzoni, seppur brevi. Anche in queste zone, però, in serata il tempo volgerà nuovamente al bello.

SUD E SICILIA

È estate piena invece al Sud e in Sicilia: quella di oggi infatti sarà una giornata molto soleggiata un po’ ovunque, tranne che per qualche locale annuvolamento – con annessi sporadici rovesci pomeridiani – in Calabria meridionale e nelle zone montuose della Sicilia centro-orientale.

Previsioni meteo oggi giovedì 25 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento sulle Alpi e sulle Prealpi, come anche sulle pianure piemontesi e lombarde, nonostante qualche rovescio in queste zone. In aumento anche sulle isole maggiori, senza variazioni altrove.

Per quanto riguarda le temperature massime, invece, ci sarà una lieve diminuzione sulle Alpi, mentre saranno in aumento quelle della dorsale appenninica, Sardegna occidentale e Sicilia. Stazionarie nel resto del paese.

Grande afa in arrivo invece sulla Val Padana e nelle aree interne della Toscana, con picchi fino ai 39 gradi.

VENTI

Non sarà una giornata ventosa, quella del 25 luglio, sull’Italia: si attendono infatti venti deboli variabili solo sulle coste.

Previsioni meteo oggi giovedì 25 luglio 2019 | MARI

Da poco mosso a mosso il mare di Sardegna, come anche l’Adriatico meridionale e il mar Ionio. Poco mosso invece il basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e il medio Adriatico. Tutti gli altri mari saranno invece quasi calmi.