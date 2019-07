Elezioni in Giappone, risultati: coalizione Abe vince maggioranza al Senato

Elezioni Giappone 2019 | Risultati

Urne chiuse in Giappone dove oggi, 21 luglio 2019, i cittadini hanno votato per le elezioni “parziali” dei rappresentati della Camera alta del parlamento. Dopo la chiusura delle urne (alle 20 ore locali) la televisione pubblica Nhk ha annunciato i primi risultati.

Secondo quanto riferito dal network pubblico, la coalizione guidata dal premier conservatore Shinzo Abe ha rafforzato la sua maggioranza del Senato, come previsto dai sondaggi pre-elettorali.

La coalizione avrebbero conquistato oltre 63 seggi dei 124 disponibili per il rinnovo del Senato.

La Camera alta è composta da 245 seggi ed è quella meno influente, perché non partecipa alla scelta del premier.

L’attuale maggioranza è formata dal partito liberal-democratico e la forza di centro destra di ispirazione buddista, Komeito.

L’obiettivo del premier giapponese Shinzo Abe è di conquistare la maggioranza necessaria ad approvare la riforma costituzionale che allenterebbe i vincoli dell’Articolo 9, consentendo un ruolo più ampio delle Forze di autodifesa.

In Giappone l’operatività delle forze di difesa è limitata dalla Costituzione della pace che le forze d’occupazione Usa hanno imposto al paese dopo la sconfitta della Seconda guerra mondiale.

A confrontarsi ci sono la coalizione di governo è la principale forza di opposizione, il partito democratico costituzionale del Giappone, guidato dall’ex capo di gabinetto Yukio Edano nel governo di Naoto Kan.

L’opposizione ha concentrato la campagna sulle preoccupazioni per una situazione economica in rallentamento che logora il potere di acquisto delle famiglie e per le crepe del sistema pensionistico a fronte di una popolazione in costante invecchiamento.