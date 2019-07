ICC 2019, il calendario: tutte le partite dell’International Champions Cup

C’è grande attesa per l’ICC 2019, l’International Champions Cup che da sei anni anima l’estate calcistica durante la paura dei vari campionati: anche l’edizione di quest’anno ha un calendario molto ricco, con una serie di amichevoli di livello assoluto tra le grandi del calcio europeo.

Sono in tutto 12 le squadre che partecipano al torneo. Di queste, ben quattro sono italiane: Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Gli altri club che giocheranno la tournée estiva tra Europa, Asia e America sono Tottenham (campione in carica), Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United, Benfica, Real Madrid e Atletico Madrid.

Tutto quello che c’è da sapere sull’ICC 2019

Secondo il regolamento dell’ICC 2019, ogni squadra – inserita in un girone unico con tutte le partecipanti – disputerà in tutto tre partite. Poi si stilerà la classifica e vincerà il team con più punti o la miglior differenza reti.

Ma quali sono le partite dell’International Champions Cup 2019? Ecco tutte le informazioni.

ICC 2019, il calendario completo con le 18 partite

Come già anticipato, si giocheranno in totale 18 partite (tutte visibili, in Italia, su Sportitalia). Ecco il calendario completo dell’ICC 2019:

17 luglio, ore 03.00, Bridgeview: Fiorentina-Chivas

18 luglio, ore 05.00, Carson: Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio, ore 13.30, Singapore: Manchester United-Inter

20 luglio, ore 22.00, Santa Clara: Benfica-Chivas

21 luglio, ore 00.00, Charlotte: Arsenal-Fiorentina

21 luglio, ore 02.00, Houston: Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio, ore 13.30, Singapore: Juventus-Tottenham

24 luglio, ore 01.00, Landover: Real Madrid-Arsenal

24 luglio, ore 03.00, Arlington: Chivas-Atletico Madrid

24 luglio, ore 03.00, Kansas City: Bayern Monaco-Milan

24 luglio, ore 13.30, Nanjing: Juventus-Inter

25 luglio, ore 02.00, Harrison: Fiorentina-Benfica

25 luglio, ore 13.30, Shanghai: Tottenham-Manchester United

27 luglio, ore 01.30, East Rutherford: Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio, ore 21.00, Foxborough: Benfica-Milan

3 agosto, ore 18.30, Cardiff: Manchester United-Milan

4 agosto, ore 16.00, Londra: Tottenham-Inter

10 agosto, ore 18.00, Stoccolma: Atletico Madrid-Juventus

ICC 2019, il calendario completo delle 4 italiane: Juventus, Inter, Milan e Fiorentina

Quali sono, invece, nel dettaglio le partite delle quattro italiane? Ecco il calendario di Juventus, Inter, Milan e Fiorentina con la data di ognuna delle loro partite:

17 luglio, ore 03.00, Bridgeview: Fiorentina-Chivas

20 luglio, ore 13.30, Singapore: Manchester United-Inter

21 luglio, ore 13.30, Singapore: Juventus-Tottenham

24 luglio, ore 03.00, Kansas City: Bayern Monaco-Milan

24 luglio, ore 13.30, Nanjing: Juventus-Inter

25 luglio, ore 02.00, Harrison: Fiorentina-Benfica

29 luglio, ore 21.00, Foxborough: Benfica-Milan

3 agosto, ore 18.30, Cardiff: Manchester United-Milan

4 agosto, ore 16.00, Londra: Tottenham-Inter

10 agosto, ore 18.00, Stoccolma: Atletico Madrid-Juventus

L’International Champions Cup promette dunque un grandissimo spettacolo. E perché no, potrebbe dare anche diversi indizi di calciomercato. Siete pronti a gustarvi lo spettacolo?