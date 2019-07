Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 19 luglio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 19 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 19 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 19 luglio 2019 | Ariete | Gemelli | Sagittario | Capricorno | Pesci

Tra i segni fortunati di oggi 19 luglio 2019 abbiamo l’Ariete: la Luna sarà dalla vostra parte la prossima settimana quindi iniziate già a programmare quello che vi piacerebbe fare. Approfittate di questa generosità e ripescate alcuni consigli del passato, perché potrebbero farvi tornare il buonumore.

Giornata positiva anche per i Gemelli, la simpatia delle stelle vi aiuterà a chiarire e chiudere conflitti ormai avviati da tempo.

Giornata piacevole per il Sagittario, il vostro stato d’animo è finalmente gioioso, approfittatene e godetevi la giornata finché potete, perché il fine settimana non promette tutta questa grande gioia.

Anche il Capricorno potrà darsi a una maggiore vita mondana fino a domenica, siete a caccia d’amore e potreste trovarlo in tempi brevi.

Infine gli amici dei Pesci potranno godersi un recupero in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 19 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per il Toro, potrebbero esserci molte discussioni accese nell’arco della giornata anche e soprattutto a causa dell’amore, dove parole dette e non dette hanno fatto scoppiare un cataclisma.

Anche gli amici del Cancro avvertono un po’ di tensione in campo professionale, cercate di tenere duro. Stress e frustrazione in arrivo per il Leone, i problemi non vogliono proprio andare via.

Gli amici della Vergine sono alla ricerca di un po’ di chiarezza, troppi dubbi lasciati al caso nell’ultimo periodo, è arrivato il momento di schiarirsi la mente.

Giornata difficile anche per la Bilancia, non riuscirete a tenere la bocca chiusa soprattutto se qualcosa non vi convince. Giornata sottotono per lo Scorpione e l’Acquario sta andando incontro a un cambiamento interiore destabilizzante.