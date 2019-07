Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 17 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 17 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 luglio 2019 | Ariete | Cancro | Vergine | Sagittario | Capricorno | Pesci

Tra i segni fortunati di oggi vediamo l’Ariete in netto recupero sentimentale: riuscirete a mettere da parte il vostro malcontento anche grazie all’amore che vi fornirà la giusta armonia.

Il Cancro otterrà maggiori conferme in amore, un ultimatum posto con le parole giuste potrebbe funzionare ma non esagerate.

Con tanti buoni intenti, i nati sotto il segno della Vergine quest’oggi recupereranno le energie dopo un periodo complesso. Il Sagittario avrà voglia di esplorare i suoi rapporti interpersonali e coltivare anche la sfera sentimentale, mentre il Capricorno riprenderà qualche amicizia lasciata nel dimenticatoio.

Mercoledì di forti sentimenti per i Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata negativa per il Toro e non soltanto quella di oggi. Da qui a domenica i pianeti vi saranno contro e a risentirne sarà soprattutto l’amore. Sarà un periodo di discussioni, quindi occhio a non esagerare.

Giornata complicata anche per i Gemelli, che dovranno fronteggiare diversi ostacoli non soltanto in casa ma anche a lavoro. Qualche agitazione in arrivo anche per il Leone che dovrà riaffrontare qualche turbolenza passata.

Giornata problematica anche per la Bilancia, non avete voglia di discutere eppure vi sentite incompresi e vorreste maggiore empatia da parte del vostro partner, che invece non ne vuole sapere di scendere a compromessi.

Lo Scorpione non avrà grandi brividi quest’oggi, anzi, avvertite un forte vuoto interiore che non riuscite a colmare.

Problemi d’amore in arrivo per l’Acquario.