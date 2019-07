Manifest anticipazioni | Ecco che cosa succede nella terza puntata in onda mercoledì 17 luglio 2019

Questa sera, 17 luglio 2019, va in onda la terza puntata di Manifest, la serie televisiva americana ispirata a una storia realmente accaduta che ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni della serata?

Manifest e i suoi misteri tornano ad ammaliare i nostri piccoli schermi, raccontando dei passeggeri a bordo del volo 828 scomparsi misteriosamente per cinque anni per poi ricomparire improvvisamente nei radar.

I protagonisti della vicenda non sono a conoscenza del tempo trascorso: per loro non si è trattato di cinque anni, ma soltanto della tratta del volo.

Cosa succederà nella settima puntata di Manifest? Vediamolo insieme.

Manifest anticipazioni | Terza puntata | Cosa succede

Mercoledì 17 luglio 2019 va in onda la terza puntata di Manifest, suddivisa in tre episodi.

Il primo s’intitola “Tutto a posto, niente in ordine” e corrisponde all’episodio 7 della prima stagione. Ben decide di farsi assumere come contabile, nutrendo ancora forti dubbi nei confronti della SDU. Il ruolo che ha scelto gli permette di passare inosservato, libero di poter consultare i registri dove trova informazioni sensibili su una dei passeggeri del volo 828: Fiona Clarke. Beccato in flagrante da Vance, Ben dovrà consegnare tutto ciò che ha trovato.

Nella seconda puntata di Manifest, intitolata “Punto di non ritorno”, vediamo Michaela intenta in una nuova missione che le suggerisce: “non perderlo”. La voce si riferisce a un passeggero del volo 828 (Harvey) che vuole togliersi la vita gettandosi da un palazzo. L’uomo vuole provare di essere un angelo della morte. Michaela tenterà di aiutarlo, ma non ci riuscirà.

La trama della terza puntata di Manifest

L’ultimo episodio di Manifest, intitolato “Bilancio delle vittime”, ricompare Autumn, una donna fuggita dal gruppo di passeggeri scomparsi nel nulla e che rivela a Ben di essere scappata dal progetto Singularity. Vance nel frattempo fa irruzione in un deposito della Singularity Project, ma finiranno per essere coinvolti in un’accidentale esplosione.

Manifest va in onda questa sera, mercoledì 17 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.

