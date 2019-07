Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 13 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi sabato 13 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 luglio 2019 | Ariete | Toro | Leone | Cancro | Vergine | Sagittario

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Ariete. Al top in particolare i sentimenti: se avete avuto delle discussioni con il partner, è il momento di parlarvi e chiarirvi.

Passione al top per il Toro, a meno che non state vivendo una storia che non vi soddisfa più. Un weekend positivo per gli amici del Cancro, dopo un periodo negativo. Giornata di recupero secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche per il Leone.

Le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto per chi è single. Favoriti nuovi incontri. Questo vale anche per gli amici del Sagittario.

Bene anche la Vergine: approfittate di questa giornata per chiarire delle questioni ancora in sospeso sia in ambito sentimentale che nella vita privata.

Tra i segni più fortunati di oggi 13 luglio c’è in assoluto il Sagittario. Avete superato un periodo complesso, ora state meglio, grazie a un quadro astrale favorevole.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 13 luglio 2019 secondo Paolo Fox c’è lo Scorpione: siete molto polemici e nervosi.

Attenti anche alle finanze. Tensione anche per la Bilancia, alcuni cambiamenti sul lavoro vi hanno reso particolarmente stressati.

Amici dei Gemelli, una giornata all’insegna della tensione e delle discussioni con chi vi circonda. Contate fino a dieci prima di parlare.

